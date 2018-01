Comme la Russie a rencontré le Nouvel an

Publicité

Salut au-dessus de la place Rouge à Moscou

© AP Photo/Denis Tyrin

© Marina Лысцева/TASS

Dans le centre de Moscou

© Michael Tereshchenko/TASS

© Marina Лысцева/TASS

Le salut dans l’une des régions d’Omsk

© Dmitry Institut/TASS

Dans le centre de Grozny

© Elena Афонина/TASS

Sur la place du Palais à Saint-Pétersbourg

© Alexander Демьянчук/TASS

© Alexander Демьянчук/TASS

Dans le parc, le Lac Noir à Kazan

© Egor Алеев/TASS

Dans le centre de Novossibirsk

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

© Cyrille Кухмарь/TASS

La russie a rencontré le nouveau 2018 avec les feux d’artifice, feux d’artifice, бенгальскими de lumières et de champagne. Fêtes de la saint-sylvestre ont passé à travers le pays – de Grozny à Novossibirsk. Les plus brillants de la photo la fête la plus importante de l’année dans les matières TASS.