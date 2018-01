Comme le monde a salué la Nouvelle année

Publicité

Sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, Brésil

© AP Photo/Leo Correa

Salut au-dessus de la grande roue London eye

© John Stillwell/PA via AP

Une célébration dans le centre de Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

© AP Photo/Amel Emric

Confettis de Times square à New York

© AP Photo/Seth Wenig

Salut au-dessus de la baie de Victoria à Hong kong

© AP Photo/Kin Cheung

Salut au-dessus du quartier Financier de Singapour

© AP Photo/Wong Maye-E

Fêtant dans la rue des champs Elysées à Paris

© REUTERS/Philippe Wojazer

Salut sur le parthénon à Athènes

© AP Photo/Yorgos Karahalis

Célébration à Pékin

© AP Photo/Ng Han Guan

Salut au-dessus de la porte de Brandebourg à Berlin

© AP Photo/Markus Schreiber

Salut, dans le centre de Beyrouth, au Liban

© AP Photo/Hussein Malla

Célébration à Sydney, en Australie

© David Moir/AAP Image via AP

Les tours Petronas à Kuala Lumpur, en Malaisie

© AP Photo/Sadiq Asyraf

Le monde a salué la nouvelle année 2018. Les habitants de Rio de Janeiro en admirant les feux d’artifice sur la plage de Copacabana. Londres a passé le Nouvel an feux d’artifice coloré sur les rives de la Tamise, le carillon de Big Ben et de 12 minutes d’un spectacle dans lequel était impliqué le London eye. Sur la place principale de la ville de New York Times square sur la tradition et le descendirent le célèbre géant de la boule de cristal de шпилю sur le toit d’un gratte-ciel. Sur ce, dans les différents pays ont indiqué une Nouvelle année dans une galerie de TASS.