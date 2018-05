L’invention d’élèves Izhevsk reçoivent le prix au prestigieux concours nationaux et internationaux

© Réfléchis accroissements organiques Мгои/Républicain enfants technopark « Кванториум »

« La ligue des ingénieurs de l’avenir, le technopark « Кванториум » — le développement des écoliers de ces projets scientifiques occupent les premières places au prestigieux concours, tandis que les enseignants considèrent comme de si graves, que déjà établissent des contacts avec un « adulte » de l’entreprise et la question de la brevetabilité des inventions de l’adolescence. Les sciences Izhevsk et vous-même. Par exemple, l’invention de l’écolier Michel Шевнина est entré dans le top 100 de projets au concours mondial du Google Science Fair, puis a été présenté à Poutine.

Les éducateurs doués de jeunes gens et de jeunes filles croient que les enfants peuvent créer des espaces de prototypes de produits, tout à fait capables de revendiquer un succès commercial. Leur développement — drones, détectant les taches d’huile, led sacs à dos, smart costumes et виброматрица, permettant de неслышащим les gens.

Les projets de la « Ligue des ingénieurs de l’avenir »

Pour un drone de bateau, capable de détecter des taches d’huile sur l’eau, девятиклассники Artem Мальшаков et Cyrille Свинобой ont déjà réussi à obtenir le diplôme de lauréat de la Baltique scientifique et de l’ingénierie de la compétition et спецприз de la PAO « Gazprom le ptrole ». « Nous avons appliqué la méthode de la luminescence lors de la définition de pétrole, qui sous l’effet de la lumière ultraviolette prend une couleur jaune; fait un détecteur de teinte, percevant cette lueur, le pétrole et les transmet à la salle de la console. Même si la batterie est déchargée, le bateau continuera à dériver sur la surface de l’eau, la recharge de la batterie de panneaux solaires », explique Viviane Мальшаков.

Artem Мальшаков et Cyrille Свинобой automatique de bateau pour la détection des nappes d’hydrocarbures sur l’eau

© Alexander Polyakov/TASS

C’est leur deuxième projet commun. Le premier était un robot-abeille sur la base квадрокоптера pour la pollinisation des plantes de serre. Avant le début des cours dans la « Ligue », avouent les élèves, ils ne savaient pas, qu’est-ce que la robotique.

Le directeur de la « Ligue » Olga Vassilieva se souvient: « nous avons d’Abord été appelé « l’École d’ingénierie de l’art », mais les enfants ont dit que le mot « école », ils n’aiment pas, c’est pourquoi nous avons changé notre nom ».

Smart costume, qui brille dans l’obscurité

© Alexander Polyakov/TASS

Dans « le Championnat » cinq éducateurs et des dizaines d’élèves qui travaillent sur des projets pendant les vacances d’été, et en septembre protégés. Au cours de l’année, les gars sont en train de finaliser les projets et participent à des concours, qui à l’exception des éventuelles primes sont encore importants et ceux qui donnent de la rétroaction des professionnels.

Dans « le Championnat » peuvent participer les enfants à partir de 14 ans: à cet âge, vous pouvez commencer à créer des projets, expliquent les éducateurs. Mais робототехникой à la station engagés et les plus jeunes enfants: par exemple, шестиклассницы Sophie et Christine Шамшурины et Pauline Запольских ont conçu des enfants à puce costume, qui brille dans le noir, et ont remporté la 1ère place au concours de toute la russie « Éclaircie ». Les bases de la programmation, les enfants apprennent à partir de zéro.

Un pari sur le résultat

Selon les enseignants, la principale caractéristique de la « Ligue » est un pari sur le résultat sous forme de brevet, dessin ou modèle industriel ou de mise en production. « Notre tâche est de ne pas laisser les projets des enfants à mi-chemin. Pour moi, il est important que cela a été un résultat final, avec la perspective d’un projet d’entreprise; pour les gars savaient que la technique peut évoluer professionnellement et avec succès самореализовываться », explique l’auteur du projet de la Ligue des ingénieurs de l’avenir » Alevtina Первушина.

Le développement des enfants doit être pratiquement significative, ajoute le chef de la recherche de la « Ligue » Aline Lemaire: « Nous sommes confrontés à un problème de la pertinence du projet: pour qui ce développement est destiné, il ya déjà des solutions toutes prêtes, les avantages et les inconvénients de ce que nous pouvons faire ce que nous n’avons fait aucun. C’est le genre analogue de la recherche en matière de brevets ».

Les fondateurs du projet « de la Ligue des ingénieurs de l’avenir » Alina Kuznetsova, Olga Vassilieva et Alevtina Первушина

© Alexander Polyakov/TASS

Par exemple, il est maintenant prévu l’obtention d’un brevet sur la « puce à la chaussure », qui vous permet de remplacer aveugle un chien-guide. Parmi les à la recherche et de l’élaboration d’un diplômé de la « Ligue » et maintenant étudiant MGTU. Russe Dmitri Ustinov, qui vous permet de suivre le processus d’essaimage des abeilles. « Chez les apiculteurs il ya un problème, quand пчелосемья partage et l’essaim s’envole et il vaut la peine de l’ordre de 4 mille roubles. C’est le moment où l’apiculteur et le jour et la nuit assis sur le rucher. C’est un vrai problème, que l’enfant sait et la solution a réalisé le projet », souligne — Kuznetsova.

Les éducateurs espèrent que le développement des écoliers intéressé par les grandes entreprises de ses représentants invitent à la protection de projets. L’année dernière est apparu et le premier ordre: les élèves de la « Ligue » Alexandre Гурацкий et Ivan Орогенев de техзаданию d’ijevsk мотозавода « Axiomes de la holding ont conçu un dispositif qui simplifie le processus de dénoyautage des cerises.

« Кванториум »

Très au sérieux le développement des écoliers et des enfants technoparc « Кванториум », ouvert à Ijevsk, à partir de septembre 2017. Maintenant dans le « Кванториуме » 1800 enfants et ceux qui veulent ici d’apprendre encore plus. « Nous avons ouvert la première année, et maintenant les enfants posent la question: serons-nous à la deuxième année? Nous avons même il y avait une blague, que, pour la deuxième année, on veut rester dans le « Кванториуме », explique le spécialiste de projet de la direction d’ijevsk « Кванториума » Vladimir Бельсиков.

Détecteur de gaz

© Alexander Polyakov/TASS

« Кванториум » — c’est une sorte de modèle ou de référence que doit être organisé par une éducation des élèves dans le domaine de la technique », dit — Бельсиков. Dans « Кванториуме » multi-destinations, ici, on les appelle les « quanta », — les enfants apprennent la robotique, la conception industrielle, la base de la programmation et de pilotage квадрокоптеров, l’appareil virtuelle et la réalité augmentée. À l’issue de la formation les élèves développent et défendent leurs projets. « Nous travaillons sur des projets qui sont socialement utiles », explique le professeur technoparc Anna Мусеева.

Après plusieurs explosions dans les bâtiments résidentiels de Izhevsk, qui ont eu lieu à la fin 2017-début 2018, l’étudiant Кванториума » Vladimir Колегов a créé un détecteur, qui peut détecter les fuites de gaz et d’informer sur les dangers. Le projet est conçu sur la plate-forme Arduino Uno, ce qui vous permet de créer un système simple de l’automatisation et de la robotique.

« A servi de base capteur MQ-5, le principe de fonctionnement est basé sur la variation de la résistance de dioxyde d’étain. Il en céramique tube recouvert d’une fine couche de dioxyde de et à l’intérieur de ce tube de l’élément chauffant. Quand le dioxyde d’étain est chauffé à la température désirée, il réagit avec les molécules d’hydrocarbures de gaz méthane, propane, isobutane, du gaz, et change la résistance. Ensuite, le signal passe dans un microcontrôleur, et il est lu à la teneur en hydrocarbures dans l’air », — dit Vladimir.

Vladimir Колегов avec le prototype de l’exosquelette

© Alexander Polyakov/TASS

Les coûts de développement — 700 roubles contre 2 mille pour les analogues. Les éducateurs « Кванториума » caractérisent ce modèle comme absolument de travail, et elle est déjà intéressés commerciales de la région. Maintenant, Vladimir avec un autre disciple « Кванториума », Vlad Vasiliev, travaille sur un nouveau projet — экзоскелетом, qui aidera les sauveteurs enlever les décombres.

« Кванториум » et d’affaires

Commercialiser le développement des écoliers est facile, sûr dans « Кванториуме », difficile de passer à la phase préparatoire — l’obtention d’un brevet, l’enregistrement de la marque. « Maintenant, ces questions sont de plus en plus élevés, parce que le pays de plus en plus de cas d’utilisation, quand les gars pas de prototypes, mais prêt à mettre en œuvre et à l’échelonnement du produit », explique Vladimir Бельсиков.

Toutefois, si les enfants technopark commence à mobiliser des représentants de l’entreprise, il sera possible non seulement de commercialiser l’invention, et d’une partie de résoudre le problème de la pénurie de personnel qualifié. « Par exemple, « Кванториум » Neftekamsk se trouve sur les places de l’usine « Kamaz », ils ont le patronage de « Kamaz », et, en conséquence, là-bas ouverts prioritaires pour les entreprises de la direction « автоквант » et les autres », dit Бельсиков. Ce liant avec l’entreprise est intéressante et le fait que le plus tôt les gars commencer à acquérir des disciplines spéciales leader dans sa région ou dans sa direction de l’entreprise, le mieux sera de la compétence qu’ils reçoivent. Ils vont comprendre où et comment les appliquer dans l’avenir, l’entreprise recevra les cadres de haute qualité.

© Alexandre Gorbounov/Républicain enfants technopark « Кванториум »

Dans le, « Кванториуме » un exemple de l’interaction. Les représentants de la société Boxglass, chargée de la sortie de VR-points, supervisent la « tranche » virtuelle et la réalité augmentée. « Avec des élèves dans ce format, je travaille pour la première fois, avant cela, j’ai travaillé avec des professionnels, qui ont besoin tout simplement de fixer les tâches et en attente de leur exécution », explique le producteur de la société Boxglass Dmitri Демаков.

« Notre principal intérêt — cadres. Maintenant avec eux — ils sont très chers et rares, ou n’est tout simplement pas. Il est bon de prendre un expert qui a de l’expérience, mais mieux encore, obtenir un spécialiste, qui à l’origine dans la tête posé le bon sens du travail », explique Демаков l’intérêt de la société à coopérer avec « Кванториумом ».

L’idée виброматрицы

Michael Шевнин n’est pas de la science-centres de formation, de la recherche a décidé de faire vous-même. Робототехникой simultanément avec авиамоделированием il s’est intéressé à la septième année.

« Il fallait faire un projet pour une leçon de physique. Une enseignante a proposé le plus simple des jeux de plusieurs câbles, piles, led, mais il me semblait c’est sans intérêt — j’ai moi-même de la même engagé dans l’enfance, — donc décidé de faire quelque chose de plus grave », raconte Michael.

© Alexander Polyakov/TASS

© Alexander Polyakov/TASS

Cette conception de son inspiré des idées américaine нейробиолога, популяризатора des sciences et professeur à l’université de Stanford, David Иглмена, avec qui Michael rencontré quand suis allé à la robotique camp. Иглмен a élaboré un gilet pour les malentendants et les sourds, qui a transformé le discours dans la vibration. Michael a décidé de développer cette idée.

« Dans la veste Иглмена immédiatement tout discours преобразовывалась dans la vibration. C’est comme le principe de la цветомузыки, quand on joue de la musique et de la lumière d’une certaine подобиям essaie de le répéter. A la base de mon développement est l’idée de points de vibration », explique Michael.

Les premiers essais de son développement qu’il a passé sur ses camarades de classe, et plus tard a démontré à ses gens avec les restrictions de l’audition et de la vision. « Selon eux, c’est un dispositif utile pour ceux qui ont perdu l’ouïe et de la vue pendant la durée de vie. Leur est presque impossible de rien apprendre, ils ne peuvent pas maîtriser la langue Braille, parce que nous ne pouvons pas leur dire, comment le gérer. Mais avec l’aide de vibrations qu’ils peuvent apprendre des personnages familiers, qui ont vu, quand il n’ont pas perdu de vue, et donc de percevoir l’information », dit l’écolier.

La réussite au concours de Google

À l’école, au projet de traité sceptique, mais Michel n’est pas arrêté, et il a envoyé une demande de participation au Google Science Fair — international prestigieux concours scientifique pour les élèves et les étudiants. Et son виброматрица est entré dans le top 100 des meilleurs développements, devant des milliers d’autres inventions du monde entier.

« Quand je suis entré dans le top 100, j’ai compris que mon travail vaut quelque chose. Je n’ai pas eu parmi les 15 meilleurs projets, mais il a été incitées à promouvoir ce sujet et ensuite de participer à des concours », explique Michael. À ce moment-là, il est transféré de son lycée humanitaire dans физмат-classe d’une autre école et a continué à développer son invention.

« J’ai mené des recherches sur la multitude de personnes et a recensé quelques paramètres: la vitesse optimale de la vibration, de son optimale de la perception de tout cela j’ai pris en considération dans leur travail », dit — Шевнин. Le travail a duré environ deux mois.

Un appareil de pointe est devenu plus facile, et maintenant, il était possible de porter sur l’avant-bras. Dans les options de la possibilité de la rétroaction que l’utilisateur puisse dessiner sur тачскрине des caractères qui sont transmises via Bluetooth à un téléphone cellulaire et de suite sur un autre tlphone portable. En avril 2017, avec ce développement Michael gagne XI concours de toute la russie et scientifique des projets d’innovation en lycée, qui a procédé de la société Siemens.

Présentation du président de la

En juin 2017 Michael Шевнин avec son projet est imposé lors de l’olympiade de toute la russie sur la robotique dans Иннополисе, a bénéficié d’une formation dans le film « habité de sirius ». « Dans « habité de sirius » j’ai appris à travailler en équipe, des compétences sur la partie technique — informatique pointage прототипированию sur l’imprimante 3D, travail sur une fraiseuse et avec le laser », explique le jeune homme. Après la protection d’un projet de Michael s’est avéré être parmi ceux qui ont présenté leur développement au président Vladimir Poutine, qui est venu dans le « Sirius », pour rencontrer ses élèves. « À partir de 13 personnes ont choisi deux. Le président a écouté notre présentation, il m’a posé quelques questions sur ce que nous aimons et combien nous avons travaillé sur le projet », poursuit Шевнин.

Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, et Michael Шевнин dans l’éducation « Sirius » à Sotchi

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

L’amélioration виброматрицы il continue à aujourd’hui. Le troisième est le prototype est maintenant fixé sur la paume — ici est la meilleure sensibilité. Le boîtier de l’appareil imprimé sur l’imprimante 3D, qui écolier a été acquis sur le fonds de subvention de Siemens, mais l’appareil lui-même fait de скану ses mains. Vous pouvez continuer à minimiser, de faire lui-même une boîte moins. J’ai envie de faire sa petite, tout dépend uniquement dans les dimensions des moteurs », explique Michael.

Sur l’utilisation commerciale de développement de l’adolescent jusqu’à ce que ne pense. Maintenant, sa grande priorité est de réussir l’EXAMEN et de s’inscrire dans Nationale de recherche nucléaire de l’institut de la MIFI. Ici, Michael prévoit de continuer à étudier la robotique.

Alexander Polyakov