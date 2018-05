Comme moscou, les bibliothèques se sont transformés dans les espaces publics

Bibliothèque d’etat de russie pour la jeunesse à Moscou

© Vladimir Астапкович/TASS

Les bibliothèques modernes ont cessé d’être des classiques les salles de lecture, où vous avez besoin de s’asseoir tranquillement et de ne pas déranger personne. Les livres que vous pouvez le prendre sous forme électronique, et à la bibliothèque de marcher, non seulement pour la lecture, mais pour faire de l’exercice gratuitement de la danse, d’obtenir la pratique de la langue, de visiter une classe de maître en calligraphie. De moscou de la bibliothèque attirer des lecteurs?

Le Légendaire « Ленинка »

rue Vozdvizhenka, 1

Dans la Russie de la bibliothèque publique, organisent des visites guidées, musée, bien que vous pouvez simplement vous inscrire à la bibliothèque du pays. La procédure prend quelques minutes, il a besoin seulement d’un passeport.

Les détenteurs de la lecture d’un billet (maintenant, c’est une carte en plastique avec photo, pratique à transporter) peuvent profiter de tout ce qu’il ya dans le bâtiment: les salles de lecture, informatique, audio-guide. Et des livres rares édition est maintenant possible de commander en ligne à l’avance de la maison.

En outre, les gens viennent ici pour les étudiants d’universités d’architecture pour l’étude de style постконструктивизм, qui a construit le grand bâtiment sur Воздвиженке. Le légendaire blanc d’un escalier de marbre mène au premier étage où vous pourrez vous installer pour un bureau avec une incroyable vue sur le Kremlin.

Le livre dans le « Leninke » on peut lire dans l’une des salles (avant, par exemple, dans профессорский réunions ont, respectivement, que les professeurs). Récemment, pour les visiteurs, a ouvert la salle restaurée n ° 3, où le directeur de Vladimir Menchov a filmé le mélodrame, « Moscou ne croit pas aux larmes ». L’héroïne d’Irina Muravevoy, Ludmila, cherchait dans la salle de lecture prospective de l’époux. Les collaborateurs RSL et disent maintenant que le « Ленинка de rencontre est tout à fait approprié:

En termes d’opportunités pour les lecteurs, nous sommes maintenant plus que jamais dans son histoire, sont ouvertes: pour la deuxième année consécutive à nous, vous pouvez être enregistrés à 14 ans, pour quoi est nécessaire uniquement dans les passeports ordinaires. L’entrée à la bibliothèque est gratuite, et venir ici tous les citoyens de la Russie ou de l’état étranger

Vladimir Гнездилов

pourvoi pdg du RSL

Гнездилов ai remarqué que dans la bibliothèque de plusieurs zones de travail, où facultatif à lire, et vous pouvez vous asseoir et travailler.

« Si vous ne voulez commander, autour de l’escalier de marbre sont équipées de tables et chaises pour se détendre et placé les journaux, les magazines, les livres que vous pouvez prendre sur l’étagère et d’étudier sans aucun pré-commande, — a dit Гнездилов. — Sur la normale читательскому billet, vous pouvez entrer dans la Maison Pachkov, notre bâtiment historique, avec qui j’avais commencé la bibliothèque.

Déployer

Rénové la salle de lecture n ° 3 de la bibliothèque nationale Russe

© Stanislas;/TASS

Rénové la salle de lecture n ° 3 de la bibliothèque nationale Russe

© Stanislas;/TASS

Attendre votre livre à deux heures n’a plus besoin, on peut le commander à la visite à l’avance en ligne. « Avant, il était impossible de photographier les pages des livres d’aujourd’hui, c’est autorisé, mais avec quelques restrictions pour les livres rares et de manuscrits, qui ont besoin de consulter un représentant de la salle de lecture », — a déclaré Гнездилов.

Le week-end dans le RSL ont lieu des conférences d’éducation pour le projet « Arzamas ». L’salle, vous pouvez voir les trésors des fonds RSL: le manuscrit unique, cartes géographiques anciennes, gravures.

Rendez-vous à la « Иностранке »

rue de rue nikoloïamskaïa, 1

Exposition bibliothèque d’état de littérature étrangère, « Étrangère », est l’occasion de découvrir les cultures des pays du monde. Ici il y a quelques lieux où vous pouvez apprendre les langues, regarder des films, faire de la danse.

« Il est à noter que l’année dernière « Étrangère » fortement a changé et est devenu vraiment à la mode lieu — dit TASS directeur général de Vadim Duda. — Nous avons amélioré l’espace ouvert de nouveaux culturels et centres de formation, mis en place de nouveaux formats d’événements, créé confortables IT-services. Et de l’espace et des activités, et le fonds, et l’ambiance — tout cela a contribué à la croissance active de l’auditoire de la bibliothèque.

Les activités dans le « Иностранке » tentent de passer pour des personnes de tous âges, souvent ils portent un caractère interactif, pour les lecteurs, par exemple, on s’ennuie de pratiquer les compétences de communication en langues étrangères.

Dans le Centre de la culture américaine sur une base régulière organise des activités Toastmasters, où n’importe qui peut entraîner oratoire de compétences en anglais. Ici, vous pouvez prendre les films ou dessins animés en anglais et de voir leur maison.

Déployer

« Франкотека » dans la Bibliothèque de littérature étrangère

© Alexander Shcherbak/TASS

« Франкотека » dans la Bibliothèque de littérature étrangère

© Alexander Shcherbak/TASS

Dans « Франкотеке » enseignent le français au format speed dating. Les invités viennent sur le court revoir et de parler de soi. Chacun a seulement 15 minutes de l’intérêt de l’interlocuteur. Ici belges les artistes apprennent à dessiner des bandes dessinées.

Et pendant la période estivale dans la cour de la bibliothèque passent les présentations de livres, des projections de films en plein air, ainsi que des concerts de musique de jeunes talents. Vous pouvez, entre autres, de visiter des classes de maître de danse de la meringue et de la bachata.

Studio d’enregistrement et rare vinyle

Grand Cherkizovskaya rue, 4, le boîtier 1

Bibliothèque d’etat de russie pour la jeunesse (РГБМ) se concentre d’abord sur le travail avec le public de 16 à 35 ans, bien que l’accès à la bibliothèque peuvent. Ici vous pouvez lire, confortablement installé sur des пуфиках, facile à faire dans le calme des zones, vous pouvez écouter le vinyle à un casque ou à haute voix dans une cabine insonorisée est pourvue d’, regarder des films sur un grand écran, d’utiliser des zones sous le coworking.

« Ici, les jeunes gens aiment à se retrouver avec des amis, de discuter de leurs projets, organiser des débats, organiser des concerts et des représentations théâtrales. Et, malgré la taille relativement petite РГБМ, le tout harmonieusement et n’empêche pas mutuellement grâce à l’utilisation rationnelle des ressources », — a dit le TASS, directeur de la bibliothèque Irina Михнова.

L’ensemble du catalogue de la bibliothèque électronique, mis en place un système самовыдачи et самовозврата, par conséquent, se rendre à la bibliothèque, à utiliser ses services et de visiter des activités et de lecture de votre billet.

Déployer

Bibliothèque d’etat de russie pour les jeunes

© Vladimir Астапкович/TASS

Bibliothèque d’etat de russie pour les jeunes

© Vladimir Астапкович/TASS

Dans le travail de la bibliothèque salles spécialisées, qui sont très populaires. L’un d’eux — « le Cabinet de l’artiste », où une collection de livres sur l’art, l’architecture, le design, la mode, ainsi que des prestations de peinture. Ici se déroulent régulièrement des ateliers créatifs, art-thérapeutiques des cours et des ateliers de dessin.

Dans la salle de Musique de sous-sol, vous pouvez non seulement écouter le vinyle et le répéter dans des chambres insonorisées sont équipées d’, mais de profiter de la véritable studio d’enregistrement. Il existe ici et moderne медиалаборатория — МедиаLAB. Ici se trouve le « Musée de l’e-book », plusieurs imprimantes 3D et des ordinateurs avec un professionnel de logiciel pour les développeurs, de designers, de graphistes / intégrateurs.

Maîtriser les échecs et imprimante 3D

3-je Хорошевская la rue, 17

Confort d’Etat public à caractère scientifique et technique de la bibliothèque de la Russie n’est pas inférieure à la mode ouvert espaces de travail, et en termes de ressources d’information à plusieurs reprises les surpasse. Dans le fonds de la bibliothèque de plus de huit millions d’unités de stockage. Tout visiteur, en dehors de la dépendance, est-il le lecteur, ou non, peut se reposer et boire un café dans la salle de libre accès, équipé d’ordinateurs, sur le territoire de l’ensemble de l’organisation agit Wi-Fi gratuite.

Outre la lecture de l’EXPERTISE, vous pouvez jouer aux échecs parti avec un grand maître international ou même avec le champion du monde. Ici, le centre d’échecs de la culture et de l’information: les amateurs, le Centre propose des cours d’Échecs de l’école Youri Averbakh, ils sont, par ailleurs, disponibles par le biais de séminaires et professionnelles de joueurs d’échecs, des tournois et des rencontres qui prennent plaisir à regarde la 10-ème champion du monde Boris Spassky. Il a été visité et le chef de la Fédération d’échecs de russie Andreï Filatov, et le président Kirsan Ilyumzhinov.

Déployer

Public public à caractère scientifique et technique de la bibliothèque

© Sergey Kiselev/TASS

Public public à caractère scientifique et technique de la bibliothèque

© Sergey Kiselev/TASS

Ici, vous pouvez poser la question à la légendaire cosmonaute. « L’important thématique de l’orientation du développement, à l’exception de l’espace et de l’aviation, la bibliothèque de l’estime de l’environnement. Donc, si vous êtes curieux de savoir quel effet ça fait — de travailler sur l’orbite, ou de comprendre ce que c’est que l’empreinte écologique, — une route directe à des conférences et des séminaires dans le…, — a déclaré le TASS, le directeur général de la bibliothèque, docteur en sciences techniques Jacob Шрайберг. — Pas si souvent l’occasion se présente d’écouter le héros de la Russie, cinq fois visitant dans l’espace, Alexandre Калери ou la fille d’un célèbre académicien et de concepteur de la Reine Nathalie, — et dans la bibliothèque, si vous êtes chanceux, vous pouvez encore poser une question. »

D’ailleurs, à l’époque soviétique, d’entrer dans lille a été difficile: il fallait pour cela disposer au minimum d’un diplôme de l’université. Aujourd’hui, le lecteur de la bibliothèque, vous pouvez devenir à partir de 14 ans. Pour les élèves dans la salle de la créativité scientifique et technique « popular science ». « Lire, bien sûr, intéressant, mais cognitive jeu n’est pas moins passionnant que le livre, surtout quand dans la finale de ce jeu, vous pouvez imprimer soi surround un souvenir mémorable sur l’imprimante 3D », — a déclaré Шрайберг.

Six salles de lecture équipée d’ordinateurs, scanners, imprimantes, dont les lecteurs peuvent profiter de vous-même.

Le pavillon du livre

avenue de la Paix, 119, la structure 516

Un autre lieu incroyable pour la lecture et le travail est devenu rénové, le pavillon du livre à MOSCOU. C’est un espace culturel — aire de jeu pour des conférences, des rencontres et des discussions. Pavillon situé dans un quartier verdoyant et entouré de verdure. Jusqu’à ce que vous êtes à l’intérieur, il est facile de présenter, si vous êtes dans un mini-vacances, à la maison ou même dans un café accueillant, quelque part dans la Vienne.

Ici, il ya un point d’échange du livre, où vous pouvez laisser votre lu un livre et de le prendre en retour parmis les étagères. Dans le pavillon, vous pouvez prendre un café et profiter de la nature à travers les immenses baies vitrées.

Dans une librairie, vous pouvez trouver les meilleures moderne d’édition: livre-les lauréats des prix littéraires du siècle dernier, de qualité, de non-фикшн, contemporaine de la poésie russe, des livres sur la philosophie, la sociologie, de la culture, ainsi que de beaux albums de l’art. Ici aussi lancé un service littéraires de recommandations: les lecteurs peuvent consulter un conseiller du pavillon et de dresser un plan de la lecture, c’est-à-книголюбам sur le site du pavillon créé des thématiques d’affectation, recommandées par les gens célèbres, par exemple, Albert Einstein et de Steve Jobs.

Déployer

Le pavillon « Livre » à MOSCOU

© Anton Кардашов/REMY « Moscou »

Le pavillon « Livre » à MOSCOU

© Anton Кардашов/REMY « Moscou »

Ici donnent aussi des tablettes électroniques, où en vous connectant à notre Wi-Fi gratuit lire des livres sur le site Bookmate.

Dans les bibliothèques d’aujourd’hui ne viennent pas seulement des étudiants, mais aussi des familles entières avec des enfants, des jeunes. Les calendriers d’événements, vous pouvez trouver sur le site, presque toutes les activités sur les sites des institutions gratuits, mais de s’inscrire sur eux à l’avance.

Alexandre Ouroussov