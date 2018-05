Comme обезвредят la poubelle de polygone « Ядрово »

Le polygone des déchets solides « Ядрово » dans les Banlieues

La partie ancienne du polygone « Ядрово » dans Волоколамском le quartier a été fermé le 13 avril 2018, après les plaintes sur la mauvaise odeur et quelques rallyes de la population locale. En mai, ont approuvé le programme de modernisation et de remise en état de la décharge. Dans le cadre de ces travaux sur le polygone d’instaurer un système de poussée de pompage et de la combustion des gaz d’enfouissement (qui est la source de la mauvaise odeur) et les locaux de l’usine d’épuration pour le filtrat – dangereux pour l’environnement liquide produite lors de la гниении des ordures. TASS raconte que de nouveaux systèmes.

Дурнопахнущий le gaz de décharge est composée principalement de carburant de méthane (aka « biogaz ») avec diverses impuretés, notamment de l’hydrogène sulfuré et меркаптанами. Forcé de dégazage de réduire les risques de l’auto-allumage de la décharge et les effets des odeurs sur les personnes vivant à proximité.

« Le principe du système de dégazage est pratiquement identique pour tous les polygones de la Banlieue de moscou. Dans le « corps » de la décharge de forage des puits verticaux, y insèrent tube, – a expliqué TASS au ministère de l’ecologie et de l’environnement de la région de Moscou. Les tubes arrivent à l’horizontale газомагистралям et par les pompes sont affichés sur l’installation de combustion à la torche.

La torche est un puissant brûleur à gaz de type fermé. Le gaz monte des entrailles de la boîte de polygone de puits vertical, est sur le pipeline et brûlés à une température de 1000-1200 S.

En parallèle avec l’installation de la torche de la poubelle de polygone est servi de plusieurs couches de différents matériaux pour isoler la décharge de l’environnement extérieur. « Si le gaz ne s’écoule à travers le bord externe dans l’atmosphère et les précipitations ne seront pas envoyés à l’intérieur et ajouté au гниющим les déchets, à cause de ce qui peut se former le filtrat », – a expliqué à notre ministère.

Après la construction de la station d’épuration des effluents seront recueillies dans un puits de drainage à la base de la boîte de polygone et de s’accumuler stockée dans un réservoir ou un étang de stockage usb. De là, le liquide sera envoyée sur le local d’installation pour les neutraliser.

Obtenue à la fin pure technique de l’eau peut être utilisée dans toute la fabrication ou déversées dans les égouts.

Comme déjà signalé dans l’entreprise-entrepreneur néerlandaise Multriwell, le système de dégazage sur « Ядрово » se lancent dans l’exploitation jusqu’au 15 juin 2018. Elle fonctionnera au moins 10-15 prochaines années, jusqu’à ce que l’intérieur d’un polygone va se former le gaz de décharge. Le calendrier précis de la construction de la station d’épuration pour le filtrat Минэкологии de la Banlieue de moscou n’a pas été rapporté.