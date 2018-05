Comme yaroslavsky ingénieur imprimé sur l’imprimante de la maison pour sa famille

Les murs du premier étage est de 146 mètres carrés, recueillies à partir de 600 différentes pièces imprimées sur l’imprimante 3D

Alexandre Maslov a fait une imprimante 3D capable d’imprimer des matériaux pour la construction de maisons. A commencé à vendre de l’équipement en Russie et en Europe. Et imprimé sur elle les murs de sa maison. Aujourd’hui, impression en trois dimensions dans la construction de la tendance, mais toujours provoque la surprise et l’incrédulité. L’essence de cette technologie, qui ont besoin d’imprimer à la maison et combien d’argent vous pouvez économiser sur le chantier.

Combien d’imprimantes ont fait éjecté

Le bureau « Спецавиа » est situé à la périphérie de Yaroslavl, à proximité de la forêt, dans la vieille двухэтажке avec une cour, заваленным pied-de-biche et les blocs de béton. À peine quelqu’un est de leur lieu de travail d’innovation des start-up, résident de « Skolkovo », le titulaire de la subvention du Fonds de la Famille. Et lui-même Maslov — un grand homme à la chemise à carreaux — similaire à l’hôte, disons, normal стройфирмы, et non sur typique-bas-avant-gardiste, pas beaucoup dans le domaine de la technologie. Il a travaillé auparavant conservatrice de l’entreprise.

Déployer

L’imprimante est capable d’imprimer à une vitesse d’environ 100 mètres carrés pour 100 heures

L'imprimante est capable d'imprimer à une vitesse d'environ 100 mètres carrés pour 100 heures

— Nous nous sommes engagés dans l’infrastructure des aéroports ont conçu et ont fait des allées, des fondations, des mâts. Ont été à l’aéroport de Pulkovo? Il ya un blanc-rouge dispatching de mât de verre et de plastique est le nôtre. Fait de tous les aéroports de ienissei vers, à Rostov-sur-le-Don, à Volgograd, Magadan. Mais les voyages deviennent insupportables. Ce dernier a été, en 2014 — je suis parti en mai, et est de retour en septembre. Quand est venu à la maison, deux mois juste assis sur le porche, et je pensais: que faire.

A décidé d’ouvrir une usine de fabrication de machines de découpe plasma en métal — faire des matériaux de construction pour les bâtiments. Ensuite, ces machines ont été dans la tendance: les fabricants s’ouvraient une à la fois. Rapidement, la concurrence s’est intensifiée sur le marché, et Maslov à penser: que penser.

Le projet spcial

Vegas pour les inventeurs. Comment en « Skolkovo » voient le monde de demain

La technologie de la science-fiction, créé en иннограде

— Il y a une tendance à l’impression 3D dans le secteur de la construction. Même le nom est resté: Construction Objects Printing (PDS) — impression de la construction. Les chinois ont peu à peu commencé à imprimer à la maison. L’ingénieur André Rudenko a imprimé mini château des états-UNIS. Nous avons voulu essayer la открутили la tête de la machine de découpe plasma et a commencé à imprimer les différents matériaux de construction. Le premier produit a été un banc de béton. Nous sommes si heureux que tout fonctionne, ce n’est pas pensé comme sa tonne et demie de sortir de l’atelier.

Et ont commencé à bouger. Avant le premier fonctionne une imprimante 3D a dû recueillir, de tester et de jeter 40 des prototypes. Alexandre Maslov ne l’appelle pas le montant de l’investissement, mais explique: « Pour faire de la 3D-imprimante à prix à un million de roubles, vous avez besoin d’investir 30 fois plus ». Aujourd’hui, la société sept différentes imprimantes.

« La maison d’imprimer, comme! »

Le développeur n’allais pas lui-même d’imprimer des documents, mais seulement voulu vendre du matériel. Le banc a montré les constructeurs et les entrepreneurs qui aménagent de la ville. Les vendeurs de bancs d’un certain temps, ont été les principaux acheteurs de machines.

Imprimer le banc est de 30 minutes. Son coût de production est d’environ un millier de roubles. Les commerçants vendent en moyenne de 5 millions de roubles. Et un la socit de moscou — 30 mille ».

Maslow dans le même temps voulu pour ses machines à imprimer n’est pas seulement des bancs et des parterres de fleurs, et de la maison. Mais d’abord confronté à l’incompréhension.

« Il est difficile de vendre un nouveau produit. Certains riaient: « la Maison d’imprimer,! » J’ai dit: « Nous vendons des imprimantes qui peuvent imprimer des éléments pour les bâtiments ». Et j’ai demandé: « Et à qui vous avez déjà commandé? Que vous avez tapé? » Ce que je réponds? Me sentais bizarre ».

Bientôt la société a acheté l’imprimante pour la construction d’un petit bureau.

Comme la querelle des russes et des ingénieurs danois

« Les danois ont imprimé le bâtiment russe de l’imprimante » — ces nouvelles il y a un an allaient flux. C’était une boîte sous le bureau de 50 places — première grande œuvre en Europe Occidentale, fondée sur le matériel ярославцев. Mais Maslov se souvient de ces événements autrement.

Déployer

Les développeurs Eugène Тарбеев et Alexandre Maslov montrent le dôme de la petite chapelle. Son imprimé sur l’imprimante 3D en 30 minutes

Les développeurs Eugène Тарбеев et Alexandre Maslov montrent le dôme de la petite chapelle. Son imprimé sur l'imprimante 3D en 30 minutes

« Danois start-up a reçu une subvention de développement de la technologie dans la construction. Ils voulaient faire une imprimante, mais les finlandais ont commencé à les dépasser par les délais. Et ils ont acheté le matériel chez nous rapidement pour concevoir et imprimer le bâtiment. Nous l’avons mise au point. Ils ont un peu changé la machine: remplacé notre contrôleur en anglais. Nous avons convenu ensemble d’émettre un communiqué de presse, dans l’esprit de danois et russes, les développeurs ont fait ensemble ». D’un coup, ils nous ont déclaré à la presse: « Nous l’avons imprimé le bureau ». Regardons — les photographies dans les MÉDIAS — une imprimante sans notre marque. Je l’appelle à leur chef: « Henri, comment? Pourquoi notre nom arrachés? » Il répond quelque chose comme « rien de personnel, juste les affaires ». Nous avons fait des captures d’écran, voulaient plus les poursuivre, mais ensuite s’est rendu compte que tout est bien sorti: le bâtiment imprimé professionnellement. Nos fonctionnaires sont rapportés dans les MÉDIAS notre juste la version: « les Danois ont imprimé la maison russe de l’imprimante ». Ces nouvelles sont allés sur des bandes dans tous les pays ».

Danois, стартаперов Maslow n’est plus en colère.

Les fontaines à Chisinau. Carrelage en république Tchèque. Tout imprimé

La célébrité a aidé à obtenir de nouveaux clients. Ярославцы maintenant vendu 80 imprimante. L’équipement est utilisé en Europe, par exemple en république Tchèque et en Bulgarie, et les pays de la CEI: la Moldavie, l’Ouzbékistan.

« À Chisinau il ya des fontaines, qui ont imprimé sur notre imprimante. Deux imprimantes acheté l’administration d’une région en république Tchèque. Il ya une entreprise qui recyclent les déchets de construction et font de notre équipement de lui trotuarnuyu la dalle. En Bulgarie et en Ouzbékistan, notre équipement permet d’imprimer des matériaux pour les maisons ». Maslow a dit que vous pouvez imprimer presque tout ce que vous voulez, et nous entraîne dans un atelier de montrer comment fonctionne l’imprimante.

La petite boîte sur le mur est le « cerveau » de la machine. Ingénieur dessine dans le programme, par exemple dans l’éditeur graphique, le modèle 3D de la future construction. Charge ces données dans le « cerveau ». Plus loin agit artiste — portique. À la fin de la grue de la tête, ressemblant à une seringue à pâtisserie, de qui expriment la masse sur le gâteau. Robinet dessine « huit » — vous pouvez imprimer les éléments de n’importe quelle forme: cercle, carré, losange. Gris mélange de sable et de béton lisses couches repose sur le socle.

L’imprimante peut imprimer des pièces directement dans l’atelier. Ensuite, comme des briques, embarquent dans la voiture et conduit sur le terrain. Mais le constructeur sur le lieu de collecte, comme un Lego, et colle à l’aide d’ordinaire des mélanges. Mais encore, vous pouvez apporter l’imprimante directement sur le terrain: il va dessiner l’objet sur place.

Comme startapery exagèrent

Dans la société affirment que la peine de « filtrer » le flux de nouvelles sur ce qui est là et là les développeurs ont fait d’une imprimante 3D et avec son aide, imprimé d’une maison ou d’un trimestre. Cette technologie est encore au début du développement.

« La plupart des projets dans ce domaine prototypes. Ils fonctionnent en mode test », dit — Maslov. Il semble que l’avenir de l’impression en trois dimensions est arriv partout parce que de faibles développements parlent parfois avec exagération.

Déployer

La finition imprimées dans les murs — tout à fait normal

La finition imprimées dans les murs — tout à fait normal

« Nouvelles a été — un fermier chinois a fait une imprimante 3D imprime de serre. Tout excité! Sur la vidéo aussi: il a le chariot, et le haut de la refonte du seau. Aucune électriciens n’est pas. Il сыплет dans un seau de béton et trimballe le chariot de guidage — verse de la fondation. C’est à lui de courir à la place du moteur. Eh bien, quoi? Imprime! Additif de la technologie ».

Les murs de roseaux est. Et en trois dimensions à l’impression

Une autre technologie d’avance sur la législation. Sur l’imprimante 3D, vous pouvez imprimer les murs privé de faible hauteur de la maison — pour son émission n’est pas nécessaire de la multitude d’expertises ».

Многоэтажку — vous ne pouvez pas. Immeuble doit passer par beaucoup de coordinations. Maintenant en Russie n’a pas de normes de construction pour cette technologie.

« Primitive de la technologie — ce n’est pas déjà utilisé, — de passer à de nouvelles normes que la construction d’un jonc. Mais une nouvelle technologie d’inclure plus difficile. Mais nous avons lancé ce processus: à discuter au sein du comité lors de la Росстандарте l’émergence des normes. Je pense qu’ils apparaissent à la fin de l’année ».

Si les promoteurs de moscou de lotissements imprimer les murs de l’imprimante est la question. L’équipement permet d’économiser, mais pas la somme fantastique. Imprimer les éléments des murs de 30% moins cher, et que les économies sur la commune de chantier — 5-7%. Oui, il augmente la rentabilité de l’entreprise, mais je pense que tout d’abord, une telle technologie s’intéresseront les entrepreneurs privés — les consommateurs ordinaires, désireux de construire leur maison », explique Alexandre Maslov.

Ajoute que la demande se poserait pas tant à cause de la faible coût, mais en raison de la possibilité de faire de la conception créative.

Une maison pour un pigiste

Maslow a construit sa maison dans la banlieue de Yaroslavl. 300 mètres qui coule de la Volga. Il vit ici avec sa femme et son fils adolescent a déjà trois ans. Maison de plain-pied avec angles arrondis-colonnes se démarque des mêmes maisons de vacances de la brique. Autour de tout le monde sait que cette maison — insolite: les camarades de classe de son fils heureux de venir voir imprimés sur les murs. Les nouveaux voisins veulent savoir: combien a coûté la construction et à quel point elle est chaude en hiver. « C’est sur l’utilisation, une maison ordinaire. Les matériaux utilisés dans la construction traditionnelle, seulement l’histoire de leur apparition — l’autre, explique — t-Maslov. — Grande capacité calorifique, nous avons réfléchi au stade de la conception. La façade remis à neuf par la pierre et le plâtre. L’intérieur de la gauche, une rugueuse facturée mur — les invités du spectacle ».

Les développeurs longtemps refusé de construire des maisons sur mesure. A expliqué: « Nous ne vendons le matériel. Mais récemment changé d’avis: trop de demandes sur le chantier.

Déployer

Alexander Maslov vit dans une maison avec sa femme et son fils adolescent

Alexander Maslov vit dans une maison avec sa femme et son fils adolescent

Les premières maisons de progression de l’été pour ses employés, pour en tester la technologie dans la construction résidentielle. Et puis, estime le développeur, viendront les clients habituels, un village de chalets n’offrent rien.

« Les promoteurs vendent des modèles de grandes maisons. Et maintenant, de nouveaux consommateurs: qui a grandi informatique, les jeunes, les différents pigistes — ils veulent acheter une petite maison de 50 à 60 places. Le jaune ou le rouge brique est pour eux de s’ennuyer. Ils ont besoin de la créativité, de la maison était, par exemple, comme un petit château. Et imprimer futuriste d’une maison ou d’un château anglais sur l’imprimante est assez simple », Alexandre représente les besoins de la nouvelle génération de les acheteurs.

Les murs de cette maison sur les coûts vont de 50 mille roubles, et les vendre, vous pouvez en 200-250 millions, le prix final de l’ensemble du chantier, selon ses calculs, — jusqu’à un million.

« Toujours se tourner vers les personnes qui souhaitent prendre le dôme de la maison. L’année dernière, quatre de la circulation est une tendance. L’imprimante peut complètement imprimer ».

Les touristes pourront voir le musée de la technologie 3D

En été, près du bureau et de l’atelier sera un musée de additives de technologie de la construction. Les ingénieurs mettront à l’endroit des machines, les différents éléments imprimés, vont raconter l’histoire de la technologie. À Iaroslavl, beaucoup de touristes, la ville est inclus dans l’anneau d’Or.

« Nos activités de développement sont d’intérêt pour les gens. J’ai un ami est fou dans le bon sens. Il est chef d’entreprise de construction. Mène-moi à la maison d’amis et partenaires d’affaires comme dans un musée. Seulement entrant dans la cour, à la fois les mains agite dans tous les sens et crie: « Regarde, un banc est imprimé sur l’imprimante! », « Le premier étage de l’imprimé! » Et tout le monde aime. Nous avons déjà convenu avec les guides qu’ils vont transporter dans notre musée des touristes, — raconte avec enthousiasme Maslov. — Et encore là, ouvrez le centre de formation pour les nouveaux employés. Pourquoi un musée? Cette promotion de nos développements. Oui et effectivement curieux ».

Anastasia Stepanova