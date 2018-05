Comme закалялся Malloc: l’histoire la plus réussie dans l’histoire de la киновселенной Marvel

L’image du film « Avengers: la Guerre de l’infini

© filmpro.ru

En 10 ans, Marvel a publié le 19 blockbusters, dont cumulé de la caisse de plus de 15 milliards de dollars, et les plans pour l’avenir s’étendent jusqu’en 2028. Le studio n’est pas simplement fébrilement a filmé toutes les bandes dessinées, les подвернутся sous la main, et construit un monde où les super-héros rendent visite les uns les autres en solo aventures et vont tous ensemble particulièrement important de оказиям. Pour Hollywood l’idée de faire des films comme le second feuilleton intersectorielle de l’intrigue et la multitude d’acteurs est devenu révolutionnaire.

Les différents bureaux se hâta d’exécuter leurs propres киновселенные (sur les motifs de DC comics, films de monstres de la Universal studios), mais jusqu’à ce que leurs navrants de tentatives semblent maladroit. La raison principale, pourquoi Marvel réussit à ce que vous ne pouvez pas concurrents, est le chef de studio de Kevin Файги.

Le big bang

Киноподразделение Marvel est parue en 1993, mais d’abord промышляло exclusivement à la vente des droits à leurs personnages. En 2000, le président du studio Avi Arad a nommé Файги une sorte d’ambassadeur, qui se приглядывал comment kinoshniki manipulent leurs héros, et a donné de précieux conseils. Instructions de Kevin souvent ignorer la sourde oreille, à la lumière naissaient ces erreurs de la nature, comme le film « Daredevil avec Ben Affleck. Супергероическому genre prédit une mort, quand Файги est trés similaire à l’arbitraire et il a décidé que la peinture doit être effectuée à la maison.

Etre indépendant des studios Marvel a pris un tas d’argent et a publié en 2008 « homme de Fer ». Risquée pari sur l’ancien alcoolique et toxicomane Robert Downey jr se justifiait: le film est devenu un succès international, et l’acteur — superstar. Encore avant la première Arad plié l’élection et laissé principale de 33 ans ghica dans le baseball кепочке, Kevin Файги. Un an plus tard, Disney a acheté un studio pour 4 milliards de dollars, grâce à ses campagnes publicitaires ont atteint un nouveau niveau.

Déployer

Le chef de Marvel, Kevin Файги

Dans « Iron man » après les titres Marvel a mis en scène avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, directeur de l’organisation Щ. Vi, Etc., qui passant mentionné Vengeurs. C’était un simple flirt avec le public, sans arrière-pensée, mais les fans si violemment réagi, que Файги réalisé: rassembler tous les super-héros dans un film nécessaire. Le secret des épisodes dans концовках sont devenus une tradition, et admirez le début de paillette élever son univers.

Depuis Файги constamment coordonne plusieurs projets à différents stades de la production et veille à ce qu’ils soient dans le tableau d’ensemble. Il regarde les tests des costumes et du maquillage, bien orienté dans la bande dessinée et en concertation avec leurs auteurs, négocie avec des metteurs en scène leur vision. Hulk, Captain America et Thor, qui ont suivi, un homme de Fer, accueilli avec moins par une fanfare, mais leur сольники ramasser assez de la caisse, pour le plan de Файги bougeait pas plus loin.

Finalement Marvel a réussi à promouvoir périphériques комиксных personnages au statut populaire des animaux de compagnie. Le même focus studio s’efforce de tourner et de mise en œuvre des principaux rôles. Quand à l’expiration de la durée sans précédent de contrats à long terme, Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Chris Evans (Captain America) et Chris Pratt (Star Lord) respirent pas seulement comme des gens libres, mais comme des idoles du cinéma mondial.

« The avengers », unissaient ensemble du Capitaine, Iron man, Hulk, Thor et des poissons plus petits, ont saisi des spectateurs 1,6 milliard de dollars Depuis les films de la série sont devenus plus conciliées, et même des plus audacieux et экспериментальнее. Le plus vivement la tendance s’est manifestée dans la extravagants « Стражах de la Galaxie ». Il s’est avéré que Marvel sous la force de l’enlever aimé le film même pro spatial de raton laveur et cant bois.

Les difficultés sur le chemin

Il est arrivé quelque chose ne va pas selon le plan. Initialement, Hulk a été considéré comme le plus célèbre héros aux mains de Marvel, mais maintenant, le studio essaie de faire comme si son solo du film « l’Incroyable Hulk » de l’année 2008 n’a pas été du tout. Un monstre vert a joué Edward Norton, qui Файги limogé en raison de la nature de l’acteur. L’agent de la victime, d’ailleurs, et assure que tout cela à cause de la réticence des studios à débourser.

Déployer

L’image du film « l’Incroyable Hulk »

Les deux versions sont crédibles: Norton connu l’amour de dicter ses conditions et de réécrire le script, et Marvel est célèbre pour sa прижимистостью, si, bien sûr, il ne s’agit pas des honoraires de Robert Downey-fils, qui amasse des dizaines de millions pour chaque rôle. Capricieux лицедея remplacé dans la « Мстителях » agréable, pouvant accueillir et budgétaire Marc Ruffalo. Depuis régulièrement des rumeurs à propos de son nouveau film, qui ne s’est matérialisé. Peut-être parce que les droits de Hulk maintenant appartiennent à Universal et Marvel peut l’utiliser seulement comme une partie de l’ensemble.

Jusqu’en 2015, le siècle, le processus de production est régulièrement омрачался interventions conservateur Ike Перлмуттера (ex-CEO du studio), ainsi que créatif du comité de Marvel. Les modifications et observations de ces camarades gâté réalisateurs beaucoup de sang. Selon les rumeurs, c’est à cause de leurs empiétements sur le processus créatif de la coopération avec le studio cessé de Joss Whedon et Edgar Wright, qui a nourri de son « Homme-fourmi » déjà depuis 2006. James Gunn s’est plaint que le comité voulait couper la bande originale des années 70 de « Détention », qui n’est pas seulement posé l’atmosphère, mais wataru liait le personnage principal avec sa défunte mère.

Déployer

L’image du film « Iron man 3 »

Quand Perlmutter a exigé afin d’économiser de l’enlever de Robert Downey de « guerre Civile », Файги a menacé de démissionner, et de peur de Disney a passé la restructuration. Le comité a été abolie, et Kevin s’est libéré de la soumission Перлмуттеру et a gagné encore plus d’impact.

Mais Файги arrive et agréable maux de tête. Quand il a réussi à négocier avec Sony sur le partage de l’Homme-araignée, des plans ont dû refaire pour entrer dans le récit лакомого héros.

La formule du succès

Généralement, Marvel préfère donner la chance de cinéastes les plus prometteurs, n’ayant pas d’expérience de travail avec les productions, bien ils coûtent moins cher, contrôlés plus facile et trébucher sur eux-mêmes de plus en plus. En général ce sont les plus chanceux ont réussi à frapper le studio intéressant le développement de ses idées. Par exemple, Scott Дерриксон a apporté prêt concepts et des storyboards « Docteur Стрэнджа », après quoi, il a confié le réalisateur porte-parole.

Déployer

Le Réalisateur Scott Дерриксон

Alors que les blockbusters Marvel pèchent récurrents des modèles натужный et à grande échelle de l’action dans le troisième acte, etc), ils ont souvent des expériences avec les genres. « First Avenger » a été historique et militaire de la peinture, sa suite — le logiciel espion le thriller politique, « les Gardiens de la Galaxie » — космооперой, « l’Homme-fourmi » — грабительской escroquerie et ainsi de suite.

Файги est convaincu: pour construire киновселенную, il convient en premier lieu de s’inquiéter sur les besoins de chaque film. La principale chose — pour louer un bon film, qui fonctionne par lui-même et global de l’intrigue, vous pouvez dans ce cas redresser et ensuite. D’habitude chez Marvel il y a des représentations sur les principaux événements qui doivent se produire, et les réalisateurs ont déjà inventent, comment s’y rendre.

Déployer

L’image du film « Avengers: la Guerre de l’infini

Sur le Premier мстителе » Файги me suis rendu compte que ces histoires sont construites sur « макгаффинах », inventé par Alfred Хичкоком, il ya certains convoités précieux objets, que tous les astrologues, en raison de ce que l’intrigue se déplace avec le siège. Lors des « Vengeurs » le studio Marvel a que ces puissants artefacts peuvent être des Pierres de l’Infini, changer la réalité. L’babioles chasse extraterrestre titan Thanos, qui a été annoncé comme le grand méchant de la série encore en 2012.

Vos films studio regroupe des phases, une sorte de saison, couvrant plusieurs années. « La guerre de l’infini » et sa suite de compléter la troisième phase, à temps partiel et un chapitre entier dans l’ère Marvel. Dans sans précédent par son ampleur эпиках converge le record du nombre de personnages, dont beaucoup se remplissent de retraite, et dans le sujet sur les Pierres de l’Infini sera mis en gras à point. Naturellement, киновселенная Файги continue d’exister, mais n’est tenu secret, dans quelle direction elle va évoluer.

Il est logique de supposer qu’il s’attend à un cours sur la diversification: parmi les super-héros apparaît de plus en plus de femmes et de représentants des minorités nationales (la rumeur dit que avant de la même efforts mettait des bâtons dans les roues Perlmutter, pas cru en leur potentiel commercial). Файги estime que les gens ne пресытятся les adaptations cinématographiques de bandes dessinées, alors que ceux qui peuvent les surprendre. La bibliothèque Marvel compte 8000 personnages. Encore une fin pas comme oh proche.

Nicolas Dolgin