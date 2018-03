Comment redynamiser le centre de Braine-l’Alleud ?

C’est la question centrale d’une semaine de réflexion dans la commune la plus peuplée du Brabant wallon. Baptisé « charrette urbanistique », ce processus de réflexion a permis d’explorer de nouvelles idées.

La commune avait chargé un bureau d’études d’analyser le potentiel de reconversion de deux zones du centre-ville, dont l’avenue Jourez. Une artère commerçante qui nécessite une sérieuse revitalisation.

« Les centres commerciaux traditionnels éprouvent des difficultés. Ils sont dans une phase de mutation, explique l’échevin de l’Urbanisme de Braine l’Alleud, Jean-Marc Wautier. Dans la revente des petits articles, la concurrence est forte : centres commerciaux, hypermarchés, e-commerce… La mutation se fait surtout dans les services de proximité aux clients, dans les services Horeca, de conseil, de personnalisation des articles. »

Mais relancer ces nouveaux types de commerces suffira-t-il à redynamiser le centre-ville, et notamment cette fameuse artère commerçante ? « Les nouveaux commerces apporteront un plus. On en connaît quelques-uns qui se sont déjà installés récemment dans le centre. Ce sont des commerces qui marchent très bien ! Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra doubler cela d’une certaine re-densification. Il faudra faire revenir des habitants dans le centre, mais de manière mesurée. »









Le site de l’ancien Lycée et de La Cure. – © RTBF

Autre site étudié dans cette charrette urbanistique : la place de la Cure et le site de l’ancien Lycée. Où l’on pourrait construire du logement, du commerce, du parking sous-terrain et une nouvelle place publique.

Les idées de projets seront présentées à la population. Mais il s’agit de projets à long terme.