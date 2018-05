Comment селфи remplacera l’argent et des cartes dans les cafés et les supermarchés

© REUTERS/Peter Nicholls

Russe de la start-up VisionLabs et le système de facturation SWiP avons testé le paiement par селфи dans les trois établissements d’enseignement et se préparent à introduire de la nouveauté dans les grands réseaux de Moscou et Saint-Pétersbourg. TASS — ce que veut dire « payer sur la face », l’appareil photo peut-il vous confondre avec un étranger et quel est l’avenir de cette technologie.

Télécharger l’application, faire селфи, acheter des pizzas

VisionLabs et SWiP ont créé une application Selfietopay pour biométrique d’achat. Comment cela fonctionne? Vous téléchargez l’application sur l’AppStore ou GooglePlay, les attache à lui sa carte bancaire, faites селфи et téléchargez dans la base de données. L’application « dicte » la bonne vue pour des photos, pour laquelle la « caméra » peut pas « savoir » vous avez, de transmettre des informations à l’application, qui permettra d’effectuer le paiement. Acheter de la nourriture à l’aide de селфи peut être pas partout, mais seulement dans les endroits où la mise en œuvre du système. Maintenant, c’est trois établissements, où testé le service: salle à manger dans le centre d’affaires sur Щепкина, 51/4, le point le réseau de restauration « Cinq Étoiles » et Mediacafe dans la rue Рочдельская. En juin, le système s’affiche dans une pizzeria de Papa John’s et dans une фастфудной Cofix. Mais jusqu’à la fin de 2018, la start-up va lier avec l’application de 250 établissements, non seulement à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg et dans d’autres régions de la Russie.

Qui sont les développeurs VisionLabs

L’un des deux plus notables russes de start-ups sur le développement de systèmes de reconnaissance faciale (avec démarrage NtechLab, qui a investi la « fille » « Ростеха »). Dans la technologie VisionLabs investi Sberbank, il appartient à 25,07% de la société

« Le système est entièrement prêt à mettre en œuvre en mode normal, explique le pdg de la VisionLabs Alexandre Hanin. — Il y a six mois, nous avons commencé à tester le son. De tous les temps, les clients ont payé des dizaines de milliers de comptes sur la biométrie. La précision de notre développement de 99,7%. Une erreur est faux avertissement: lorsque l’appareil n’apprend pas le client. Il en est ainsi par exemple, si une personne regarde dans une autre direction. Ou — si la caisse utilise une vieille caméra.

Le développeur assure que la caméra n’a jamais foiré à la clientèle. « Quand il est dans la salle à manger, je suis allé, et donne de l’argent avec votre carte », précise — t-Hanin. Mais, probablement, l’affaire est dans le малоопытности de développement, parce que Amazon a ouvert un magasin sans vendeurs et des caisses, où la caméra « apprennent » les clients voient les biens qu’ils ont mis dans la corbeille, et automatiquement imputer le paiement de leurs factures, régulièrement corrige les erreurs de la machine: appareil photo confus et marchandises, et les acheteurs.

« Nous admettons qu’il peut se produire, mais nous pensons que ce sera un cas sur un million, estime Hanin. — Je ne peux pas répondre pour les autres de développer, mais je suis sûr que notre système fonctionne exactement. Avant de sortir dans la restauration, elle a acquis de l’expérience, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans les bureaux de « Courrier de la Banque »: la caméra « reconnu » par le client et donnait à l’opérateur de son historique de crédit ».

Que fait avec la photo, le réseau de neurones

En apparence, cela semble simple: une personne fait селфи et le charge dans l’application. Ce que cette image fait, le réseau de neurones, qui traite de l’image, est impressionnant. Elle « chasse » photo à travers une multitude de paramètres: les caractéristiques de la texture (« note » de toutes les rides et physiologiques de plis), la biométrie (distance entre les centres des pupilles, la longueur du nez, la largeur des narines, et d’autres paramètres), tient compte de la dynamique de la personne (d’un sourire et d’autres émotions) et de l’âge et des changements.

« Quand nous avons demandé: « Apprend si l’algorithme de l’homme le samedi matin? » nous répondons: « Oui, reconnaît-elle dit Hanin. Bien que reconnaît que le système d’identification biométrique peuvent échouer. « Le plus souvent сбоят « crus » du système, dont les réseaux de neurones ont été formés sur la quantité insuffisante de données d’entraînement, explique le développeur. — Bon, au maximum le système précis doit t’entraîner sur un grand nombre d’images.

Il est difficile de croire que les développeurs d’Apple mal travaillé avec le scanner FaceID, mais le plus connu l’échec dans ce domaine s’est produite sur la présentation iPhone8, lorsque le smartphone n’a pas pu trouver le visage d’un top manager de la société, représente une nouveauté. Et les sceptiques d’opinion sur le niveau de développement de systèmes biométriques — assez. « Malgré les déclarations des fabricants, confiants sont reconnus seulement d’une simple image, comme автономера. En ce qui concerne les personnes, et en particulier avec осложняющими conditions: une grande distance, une casquette, un collier, d’irréprochables systèmes n’existe pas dans le monde. Régulièrement des « compétitions », lorsque plusieurs systèmes sont « formés » à plusieurs personnes, sert ensuite à l’entrée de flux avec des caméras dans les gares et offrent un système de révéler « l’intrus ». Aucun système n’a pas montré le niveau requis de reconnaissance. En tout cas, jusqu’à ce que », estime Ilya Плисов, directeur général de la société Euruauto.

Les banques apprennent sur le visage et les empreintes de la voix

Les systèmes de paiement fonctionnent déjà et sont testés dans les grandes entreprises ou les organismes gouvernementaux.

Quels types d’identification biométrique existent

Le monde a maintenant activement à l’élaboration d’un système d’identification de la personne et de la voix. Les services en ligne peuvent combiner et utiliser les deux méthodes. Connus depuis longtemps le système — vérification de l’iris des yeux, empreintes digitales. Une autre méthode avancée — la définition par le dessin des veines. Inhabituelle de cas dans ce domaine est créé, par exemple, les chinois, les développeurs ont inventé le système de reconnaissance de la démarche.

NtechLab a lancé un service FindFace pour la reconnaissance des personnes d’utilisateurs de « Vkontakte », et à la fin de l’année dernière a commencé à tester un système de reconnaissance faciale sur plusieurs milliers de caméras à Moscou (le système est synchronisé avec la base de MIA pour la recherche des criminels et des personnes disparues). « Courrier de Russie » jusqu’à la fin de 2018 peut commencer à tester la technologie pour identifier automatiquement les visiteurs à l’entrée dans la branche. Le premier « pilote » peut gagner à Moscou. Cela a été annoncé dans une interview TASS le pdg de la boîte de l’opérateur de Nicolas Affaires.

Un grand avenir attend ces développements dans le secteur bancaire, estiment les experts. « Dans une application mobile de la banque, vous pouvez utiliser бимодальную la biométrie — la définition de l’identité de la personne simultanément par deux biométriques — la voix et le visage, — a déclaré Dmitri Песоцкий, directeur de la promotion de solutions de centres de contact de la société CROC. — L’appareil photo voit le visage, simultanément, l’utilisateur prononce certains mots, et le système scanne le visage et la voix. Бимодальная biométrie s’applique, par exemple, lors des transferts, le client, qui se trouve à l’étranger. Service dans le centre de contact de l’étranger coûte cher, c’est pourquoi ici et est exigé par une telle technologie.

Aussi les centres de contact ont commencé à utiliser la biométrie vocale.

« Avec la voix d’une personne peut faire une empreinte de touches caractéristiques, des distorsions du son. — continue Песоцкий. — En cas d’appel, dans certaines conditions: en cas d’absence de bruits la précision de la reconnaissance шестисекундного passage est d’environ 90-95%. Cette technologie permet d’améliorer la rapidité du service. Plus tôt, afin de confirmer l’identité, le client devait se présenter, donner le recueil de données, le mot de code. Sur cela prenait environ une minute, mais grâce à la technologie de reconnaissance vocale, la procédure de vérification est réduit de 20 à 40 secondes. Les opérateurs peuvent traiter plus d’appels, ce qui augmente l’efficacité du travail du centre de contact ».

