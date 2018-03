Comment s’est déroulée la cérémonie de remise du prix « Oscar »

Publicité

BB-8, Oscar Isaac, Mark Hamill et Kelly Marie Трэн lors de l’annonce des nominations (meilleur film d’animation

© Chris Pizzello/Invision/AP

Miguel et Natalia Лафуркаде chantent le chant « Remember Me » de la bande dessinée « le Mystère de Coco »

© Chris Pizzello/Invision/AP

Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez avec le prix de la meilleure chanson originale « Remember Me » de la bande dessinée « le Mystère de Coco »

© Chris Pizzello/Invision/AP

Common et de l’Andhra Day

© Kevin Winter/Getty Images

Jimmy Kimmel et Jennifer Lawrence

© Matt Petit/A. M. P. A. S via Getty Images

Guillermo del Toro, a reçu les figurines dans les catégories « Meilleur réalisateur » et « Meilleur film »



© Matt Sayles/A. M. P. A. S via Getty Images

Glen Keane et Kobe Bryant, ont reçu un prix pour le court métrage d’animation « Cher de basket-ball »

© Matt Petit/A. M. P. A. S via Getty Images

Tiffany Хаддиш et Maya Rudolph

© Kevin Winter/Getty Images

La jordanie a Bu, a reçu un Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original pour le film « Loin » et Nicole Kidman

© Matt Petit/A. M. P. A. S via Getty Images

Emma Stone, avant la remise de la récompense de la meilleure actrice

© Matt Sayles/A. M. P. A. S via Getty Images

Francis Макдормэнд avec un Oscar de la meilleure actrice dans le film « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri »

© REUTERS/Lucas Jackson

Guillermo del Toro avec le casting de la composition et des membres de l’équipe de tournage de la « Forme » de l’eau au moment de l’obtention du prix du meilleur film

© Chris Pizzello/Invision/AP

Jennifer Lawrence

© REUTERS/Lucas Jackson

Allison janney avec un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans le film « Tonya contre tous »

© Matt Petit/A. M. P. A. S via Getty Images

Kila Régler le tire de la chanson « This Is Me » du film « le plus Grand showman »

© Chris Pizzello/Invision/AP

Paul Lambert, artiste d’effets visuels pour le film « Blade runner 2049 »

© Kevork Djansezian/Getty Images

Helen Mirren et qui a obtenu l’Oscar de Mark Bridges, conceptrice des costumes du film « le Voleur d’un fil, en bateau, moto, Jet Ski, de qui il a reçu en récompense la plus courte oscar discours

© Kevin Winter/Getty Images

Gary Олдмен, lauréat dans la catégorie « Meilleur acteur », l’interprète du rôle de Churchill dans le film « Dark times »

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Andreï Zviaguintsev et Alexandre Роднянский

© EPA-EFE/MIKE NELSON

Les gagnants dans les catégories « Meilleur acteur dans un second Sam Rockwell et « Meilleure actrice » Francis МакДорманд (pour son travail dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri), meilleure actrice Allison janney (« Tonya contre tous ») et meilleur acteur Gary Олдмен (« Sombres temps »)

© EPA-EFE/PAUL BUCK

Le plus grand кинособытие de l’année, la cérémonie de remise des « Oscars », a adopté le 5 mars à Los Angeles. Dans la catégorie « Meilleur film » a reçu la statuette du ruban Forme de l’eau », réalisé par Guillermo del Toro.

07:53:52 05.03.2018

À la fin de Jimmy Kimmel a appelé le vainqueur, qui a lu la plus courte carte de la parole avec la statuette à la main. Il est devenu Mark Bridges, costumière du film « le Voleur d’un fil ». Comme promis au début de la cérémonie, maintenant qu’il avait dans la propriété n’est pas seulement un « Oscar », mais encore et vert d’un jet.

Tout cela, rendez-vous l’année prochaine.

07:52:15 05.03.2018

A gagné « la Forme de l’eau », romantique fantastique de Guillermo del Toro. Cette fois Dunaway et Beattie n’est pas mêlé des enveloppes.

Assez prévisible au total, bien que le film pourrait très bien choisir, par exemple, « Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri. Mais seulement après un laps de temps, il sera possible de véritablement évaluer le bon choix a fait l’académie, et le restera si ce film dans l’histoire du cinéma.

07:43:48 05.03.2018

Nominés dans la catégorie principale:

Fantôme fil »;

« Appelez-moi votre nom »;

« Dunkerque »;

« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri »;

« Sombres temps »;

« Lady Bird »;

« La forme de l’eau »;

« Loin »;

« Dossier secret ».

07:42:10 05.03.2018

Enfin, la dernière statuette appelé à remettre à Warren Beatty et Faye Dunaway, ceux-là mêmes qu’ils se sont trompés dans la dernière année et ont ouvert n’est pas celui de l’enveloppe.

07:36:00 05.03.2018

Et le deuxième sa statuette Francis МакДорманд reçoit vraiment pour le tableau « les Trois d’un panneau… ». Premier prix lui a été attribué pour le film « Fargo » des frères Coen, avec un Francis est marié.

D’une voix tremblante, МакДорманд a remercié son mari, qui, comme elle l’avait dit, a formé une mère féministe. Puis, sous un tonnerre d’applaudissements, elle a demandé à se lever de leurs sièges кинематографисток, qui, comme elle, ont pu réaliser tout ce que voulez.

07:32:54 05.03.2018

Jodie Foster et Jennifer Lawrence représentent des meilleures actrices, bien qu’il y ait préféré est connu depuis longtemps, c’est Francis МакДорманд, le merveilleux a joué dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri.

Les autres nominés:

Sally Hawkins (« la Forme de l’eau »);

Meryl Streep (« dossier Secret »);

Margot Robbie (« Tonya contre tous »);

Saoirse Ronan (« Lady Bird »).

07:29:15 05.03.2018

Gary Oldman reçoit une statuette pour son rôle de Winston Churchill dans le film « Dark times », c’est une réincarnation, semblables à laquelle moderne студийном cinéma sont rares. Bien que la moitié du travail pour l’acteur a fait un superbe plastique maquillage, превративший dans un tout autre homme.

07:24:12 05.03.2018

Jane fonda et Helen Mirren перекидываются des blagues sur le fait qu’ils sont depuis longtemps à Hollywood et bien vu. Pendant ce temps tout le monde attend, qui sera le gagnant dans la catégorie « meilleur acteur »:

Denzel Washington, « Le Roman Израэл, Esq. »;

Timothy Чаламэ, « Appelez-moi votre nom »;

Gary Oldman, « Sombres temps » (considéré comme le favori absolu);

Daniel Калуя, « Loin »;

Daniel Day-Lewis, « Fantomatique fil ».

07:21:53 05.03.2018

Le meilleur réalisateur, comme prévu, reconnu par Guillermo del Toro, ayant antérieurement film « la Forme de l’eau ». Auparavant, il a également reçu le prix de la Guilde des réalisateurs. Par ailleurs, ce prix est considéré comme une sorte de « prédicteur » principale « оскаровской » la nomination, de sorte que vous pouvez maintenant officiellement considéré comme « la Forme de l’eau » le principal favori.

Dans son discours, del Toro a déclaré qu’il émigrant et fier de l’être.

07:11:00 05.03.2018

Un classique de la « Oscar » une minute de silence en partant de nous кинодеятелям: réfléchissent Chuck Berry, Roger Moore, Jonathan Demme, le compositeur Johan Johansson et d’autres.

07:05:57 05.03.2018

Ainsi, ont formé un quatuor de films leaders sur le nombre de figurines:

« Dunkerque »: 3

« Blade runner 2049 »: 2

« La forme de l’eau »: 2

« Le Mystère De Coco »: 2

07:05:20 05.03.2018

De façon plutôt inattendue la meilleure chanson a été reconnu par la composition Remember Me de la bande dessinée « le Mystère de Coco ». Par conséquent, le dessin Pixar a déjà deux statuettes: avant cela, elle a même appelé le meilleur long métrage en dessin animé.

07:01:15 05.03.2018

Award de la meilleure musique originale a reçu préféré film academy compositeur Alexandre Desplat pour le film « la Forme de l’eau ».

06:51:36 05.03.2018

Enfin Roger Deakins a obtenu son plus que mérité un Oscar. Il est triste de plaisanter: « Comme vous avez pu le remarquer, j’ai longtemps travaille par l’opérateur et le travail de son amour ».

06:50:44 05.03.2018

Sandra Bullock doit enfin permettre давнишнее d’un malentendu: l’opérateur de Roger Дикинса a été nominé pour le tableau « Blade runner 2049 » déjà 14ème fois, jusqu’à ce qu’il n’a reçu aucune statuette.

Les autres candidats:

Bruno Дельбоннел, « Sombres temps »;

Хойте wang Хойтема, « Dunkerque »;

Rachel Morrison, « La Ferme « Мадбаунд »

Dan Лаустен, la « Forme »de l’eau.

06:40:04 05.03.2018

A remporté, comme prévu après la remise du prix de la Guilde des scénaristes, le film « Loin », le premier de la comédie d’horreur Jordan Scie, qui a soufflé la location au début de 2017. Je me demande si maintenant cette peinture à recevoir le prix dans la catégorie principale.

06:38:09 05.03.2018

Nicole Kidman a dévoilé les nominés dans la catégorie « meilleur scénario original »:

« L’amour est une maladie »;

« La forme de l’eau »;

« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri »;

« Loin »;

« Lady Bird ».

06:34:25 05.03.2018

Après un long clip à la gloire de l’égalité entre les sexes et de la diversité raciale à Hollywood apparu sur la scène Chadwick Боузман et Margot Robbie présenter les nominés pour le meilleur scénario adapté. Vaincu, 89 ans, James Ivory et réalisé par son scénario du film « Appelez-moi votre nom », pour qui cette « Oscar » — jusqu’à ce que le premier soir.

06:17:46 05.03.2018

Pendant ce temps, a remis les deux plus mineures « Oscar ». Récompensés par de courts-métrages, un documentaire intitulé « le Paradis est un tube à 405 m d’une autoroute et une aire de travail « Muet enfant ». La deuxième victoire était inattendue, car les bookmakers prédit une statuette, une autre image, « l’école Primaire de Dekalb ».

06:09:51 05.03.2018

Les étoiles sont arrivés voisine du cinéma et ont apporté ordinaire aux téléspectateurs de bonbons et un sandwich de fast food et le restaurant Subway. Jimmy Kimmel a dit merci à tous ceux qui achètent des billets de cinéma et d’assurer ainsi l’existence du cinéma. Dans la salle hâte de hot-dogs.

06:04:27 05.03.2018

En attendant le présentateur Jimmy Kimmel a décidé dans une certaine forme de le refaire à la précédente cérémonie. Rappelons-le, puis excursion dans la salle du conduit classiques des badauds de la rue.

Maintenant, même les étoiles iront découvrir les classiques de la visiteurs de multiplex, qui se trouve en face du théâtre « Dolby ». Jusqu’à présent, rien ne connaissant pas les téléspectateurs regardent la superproduction « le Raccourcissement du temps », mais ceux-ci avaient déjà avancé quelques « оскаровские » nominés: Guillermo del Toro, Emily Blunt, Mark Hamill et lui-même Kimmel.

06:01:58 05.03.2018

Lui-même Matthew Mcconaughey est sorti de récompenser le lauréat dans la catégorie « meilleur montage ». C’est à nouveau le « Dunkerque », est la troisième technique de la « Oscar » pour le film de Christopher Nolan.

05:57:17 05.03.2018

A remporté le « Blade runner 2049 ». En effet, inexprimable monde créé à l’aide de l’infographie dans cette suite du fameux film de science-fiction de Ridley Scott. Ce qui n’a pas vu l’image, ce sera évidemment la même chanson:

05:54:50 05.03.2018

Le plus populaire de nomination pour le « Оскаре » — meilleurs effets visuels. Présente le nouveau Spiderman, La Hollande et l’actrice de la nouvelle « Star wars » Gina Rodriguez.

« Blade runner 2049 »

« Les Gardiens De La Galaxie 2 »

« Star wars: les Dernières jedi »

« La planète des singes: la Guerre »

« Kong: skull Island »

05:47:59 05.03.2018

Sur scène, l’artiste Sufjan Stevens est très belle chante la chanson Mystery of Love du film « Appelez-moi votre nom ».

05:44:07 05.03.2018

Décerné la récompense la meilleure bande dessinée, et c’est, bien sûr, « le Mystère de Coco » de la production des studios Pixar. Les auteurs remercient les mexicains, qui ils ont emprunté leur culture nationale et le style visuel.

05:41:38 05.03.2018

Les acteurs de « Star wars », en particulier, Mark Hamill, Oscar Isaac et le robot BB-8, a remis le prix de la meilleure animation короткометражке. C’est « Cher de basket-ball », la consécration de sport bien aimé de Kobe Bryant.

05:32:21 05.03.2018

Allison janney reçoit un Oscar pour son rôle querelleur les alcooliques et les mères skater Tony Harding, qu’elle a joué dans le film « Tonya contre tous ». C’est sa première « Oscar », et la nomination est également la première.

05:30:24 05.03.2018

Махершала Ali récompensera une номинанток dans la catégorie « meilleure actrice dans un second rôle:

Mary J. Blige, « La Ferme « Мадбаунд »;

Leslie Мэнвилл, Fantôme fil »;

Allison janney, « Tonya contre tous »;

Laurie Metcalfe, « Lady Bird »;

Octavia Spencer, « la Forme de l’eau ».

05:26:35 05.03.2018

Gagne « une femme Fantastique », chilienne drame de транссексуале. La russie et Andreï Zviaguintsev avec sont restés sans récompense, malheureusement.

05:24:55 05.03.2018

Rita Moreno (« west side story ») est nominés dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère »:

« L’Aversion » (Russie)

« Une femme fantastique » (Chili)

« Sur le corps et l’âme » (Hongrie)

« L’Insulte » (Liban)

« Carré » (Suède)

05:21:42 05.03.2018

Pendant ce temps dans les réseaux sociaux, se rappellent les précédents rôle de Sam Рокуэлла, qui aujourd’hui a déjà reçu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri ». Par exemple, ce peut-être difficile pour lui aujourd’hui l’image du film « teenage mutant ninja turtles » de 1990.

05:17:47 05.03.2018

Entre-temps est maintenant serrer les poings pour le candidat de Russie, Andreï Zviaguintsev: la prochaine nomination est la plus inintéressant pour les américains et le plus excitant pour tous les autres, « meilleur film en langue étrangère ».

05:16:30 05.03.2018

Ordinaire de la musique de chambre est une chanson de Remember Me de la bande dessinée « le Mystère de Coco ». Chantent les acteurs du film, dont les Gael Garcia Bernal.

05:13:08 05.03.2018

A remporté le « Formulaire de l’eau », et c’est la première victoire pour le film, qui a reçu le plus de nominations aux Oscars, l’ensemble de 13 pièces.

05:11:16 05.03.2018

Lupita Нионго et Кумэйл Нанджиани sorti award de la meilleure artiste-metteur en scène et de la blague, que les spectateurs de la cérémonie ne peuvent guère prononcer leurs noms.

Films nominés:

« Dunkerque »;

« La forme de l’eau »;

« La belle et la bête »;

« Blade runner 2049 »;

« Sombres temps ».

05:02:53 05.03.2018

Et en effet, « Dunkerque » reçoit déjà un deuxième Oscar pour son travail sur le son et le but de la dirigeants encore que commence la cérémonie.

05:00:15 05.03.2018

Étroite technique nomination — meilleur montage sonore. Reçoit le « Dunkerque », jusqu’à ce que la première statuette pour le film de Christopher Nolan. Ce même modèle est appelé le favori des bookmakers dans un autre similaire dans la catégorie de la meilleure qualité sonore.

04:54:30 05.03.2018

Enfin, la première musique de chambre — Mary j. Blige et ses nommée chanson de Mighty River du film « la Ferme « Мадбаунд ».

04:46:59 05.03.2018

A remporté le « Icare », très discuté de la peinture, édité par le service Netflix, qui s’est monté le plus fort du sport scandale des dernières années, à la suite de laquelle certains russes athlètes ne sont pas autorisés à participer aux jeux Olympiques.

04:41:08 05.03.2018

La prochaine nomination est tout à fait intéressante, mais surtout pour les professionnels: récompenseront le meilleur long métrage документалку. Favoris — c’est une image « de la Personne, le village de » Agnès Варды, режиссерки-vétéran, opérationnel à l’époque de la française de la nouvelle vague, mais aussi un film sur le dopage « Icare » pour le service de Netflix.

Les autres nominés:

« Les dernières personnes d’Alep »;

« Strong Island »;

« Abacus ».

04:34:21 05.03.2018

A remporté la peinture « aspect de l’thread », ce qui est assez ironique: le héros le célèbre couturier (il a joué Daniel Day-Lewis).

04:32:05 05.03.2018

Une autre technique de la nomination « le meilleur de la conception de costumes ».

Nominés:

« La belle et la bête »;

« Victoria et Abdul »;

« La forme de l’eau »;

« Sombres temps »;

« Fantomatique à un fil ».

04:30:24 05.03.2018

Pendant ce temps a reçu une suite blague Jimmy Киммела sur la plus courte de la parole à la cérémonie. Le présentateur a déclaré que la place de la musique, ce qui empêche задержавшемуся lauréat continuer à parler sur la scène serait courir le héros du film « Loin » et de crier, respectivement, « de Loin! »

04:28:16 05.03.2018

A gagné historique de la peinture « Sombres temps ». Là, les maquilleurs littéralement façonné pour Gary Oldman (il est également nominé) un nouveau visage pour qu’il puisse jouer de Winston Churchill.

04:27:01 05.03.2018

Maintenant, la première technique est nominé pour le meilleur de coiffures et de maquillage. Présente Armie Hammer et Gal Gadot.

Nominés:

« Sombres temps »

Le « miracle »

« Victoria et Abdul »

04:19:14 05.03.2018

Vaincu Sam Rockwell, l’interprète du rôle de Dixon dans le film « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri. A remporté la statuette de la première nomination dans sa vie.

04:17:28 05.03.2018

Déjà, la première nomination meilleur acteur dans un second rôle. Le gagnant de l’appellera Viola Davis.

Nominés:

Willem Dafoe, « Le Projet « La Floride »

Sam Rockwell, « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri »

Woody Harrelson, « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri »

Richard Jenkins, « la Forme de l’eau »

Christopher Plummer, « Tout l’argent du monde »

04:15:26 05.03.2018

Vient avec une mise en scène de Jimmy Kimmel a promis de donner vert jet ce destinataire « Oscar », qui parlera aujourd’hui plus courte de la parole. Par conséquent, il espère réduire la durée de la cérémonie.

04:13:19 05.03.2018

Jimmy Kimmel continue de débiter des blagues: mentionne Harvey Weinstein, Trump, l’inégalité des sexes dans le monde du cinéma, de la confusion avec les enveloppes dans la dernière année, et d’autres plus parmi les sujets en 2017.

04:07:20 05.03.2018

Le présentateur de la cérémonie de Jimmy Kimmel commence avec des blagues: « Oscar — l’homme le plus respecté à Hollywood: garde ses mains sur la tête, n’a jamais dit des mots bruts, et, plus important encore, il n’y a généralement pas d’organes génitaux! »

Plus loin, suivie de la discussion sur le sort de Harvey Вайнштейна, qui, après des accusations de harcèlement chassé des rangs de la cérémonie des oscars.

04:03:01 05.03.2018

La cérémonie a commencé avec псевдоисторического clip, dans lequel les chroniques avec un tenue le tapis rouge sont inspirées des anciens en noir et blanc actualités.

03:56:32 05.03.2018

Le nôtre est déjà sur la piste: Alexandre Роднянский, le producteur de « Aversion », nominé dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ».

03:49:41 05.03.2018

Jusqu’à ce que la meilleure photo de la piste avec Энселом Элгортом qui ont le rôle principal dans le film « le Bébé sur le routier ». Demandais combien de temps il a été formé à la maison pour la première fois si beau bondir devant les photographes.

03:46:17 05.03.2018

Apparemment, le premier des candidats, qui était déjà assis dans la salle, il est de 88 ans, Christopher Plummer, le plus âgé de tous les acteurs, qui prétendait « Oscar », le même que celui qui a remplacé Kevin Spacey dans le film « Tout l’argent du monde ».

03:28:38 05.03.2018

Apparemment, « Oscar » pour le plus excentrique d’un costume sur le tapis rouge sort de 89 ans, James Ivory, un éminent кинематографисту désignée pour l’adaptation d’un scénario de film « Appelez-moi votre nom ». Il est venu dans la chemise, qui représente Timothy Шаламе, interprète le rôle principal dans cette image.

03:19:47 05.03.2018

Pour ceux qui s’intéressent à des robes: jusqu’à ce que l’une des meilleures images Taraji P. Henson, номинантка sur « Oscar » pour le film « l’étrange histoire de Benjamin Button », annoncera aujourd’hui l’un des gagnants.

D’ailleurs, aujourd’hui les gagnants dans les deux principaux acteur nominations et masculine et féminine, lancera une actrice, c’Jodie Foster et Jennifer Lawrence, ainsi que Jane fonda et Helen Mirren.

03:07:08 05.03.2018

Les gagnants n’ont pas encore annoncé, mais les premiers « оскаровские » triomphateurs sont déjà connus. Tout d’abord, pour la première fois un long métrage de production стримингового du service Netflix est nominé pour « Oscar », et à la fois dans les quatre catégories. Il est appelé « la Ferme « Мадбаунд ».

Mary j. Blige, la célèbre chanteuse, qui a joué dans ce drame historique l’un des rôles les plus importants, est devenue la première femme dans l’histoire, qui a été nominé pour « Oscar » est à la fois dans les catégories « meilleure actrice dans un second rôle » et « meilleure chanson »: sa composition Mighty River est également retentit dans « la Ferme « Мадбаунд ».

02:48:00 05.03.2018

Si Анкрич — réalisateur, travaillant sur Pixar. Sa bande dessinée « le Mystère de Coco », à en juger par les résumés de bookmakers, aujourd’hui, avec une grande probabilité de recevoir « Oscar » dans l’animation de la catégorie. Donc, aujourd’hui, Анкрич mis spécial « оскаровские » happy culottes, qui lui a fait de la femme en 2010. Alors il a gagné sa première statuette pour « toy story 3 ».

02:44:06 05.03.2018

D’ailleurs, sur le tapis rouge ont commencé à apparaître les premières étoiles, et notamment Eva Marie Saint, gagnant de l’Oscar pour son rôle dans le film « Le port » d’Elia Kazan, l’un des premiers grands travaux de Marlon Brando. La statuette elle a reçu en 1955.

02:27:25 05.03.2018

Les coulisses traditionnellement restera une grande préparation de la cérémonie. Elle a commencé le 2 mars, puis des dizaines de travailleurs ont commencé à étaler un gigantesque tapis rouge.

02:25:05 05.03.2018

Tous les nominés aux Oscars cette année ont été annoncés le 23 janvier.

Catégories 24, débutera le tout avec la remise des statuettes de l’artiste du meilleur, de l’avis de l’académie du film, le rôle masculin de second plan, et se terminera, bien sûr, l’annonce d’un film de l’année.

02:14:56 05.03.2018

La cérémonie de remise des oscars, connue sous le nom de « Oscar » commence à 4:00 heure de moscou. Les premières étoiles sont déjà partis sur le tapis rouge, mais c’est les premiers invités: la pleine procession sur le tapis rouge commence à 2:30 gmt.