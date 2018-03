Comment va évoluer l’Extrême-Orient dans les années à venir

VLADIVOSTOK, le 6 mars. /TASS/. Des centaines de milliards de roubles allouer le budget fédéral pour la construction des objets d’Extrême-Orient dans le cadre de 29 programmes publics. Les fonds serviront à la construction d’équipements électriques, de routes, de l’éducation et des hôpitaux, d’installations sportives.

Ces plans de développement de l’Extrême-Orient dans les prochaines années, a annoncé mardi à Vladivostok, sur la le collège Минвостокразвития.

« Maintenant, se termine la formation d’extrême-orient, les partitions de tous les 29 госпрограммах, et nous voyons déjà que les trois prochaines années, l’Extrême-Orient recevra 602 milliards de roubles du budget fédéral. Alors il ya plus de 75 milliards de roubles par rapport aux années 2015-2017. Ces chiffres reposent sur des projets spécifiques, dont les décennies attendait la région », – a déclaré le chef de Минвостокразвития Alexandre Галушка.

Dans le collège ont participé le vice-premier полпред président de la DFO Iouri Troutnev, les chefs des institutions de développement: l’Agence de promotion de l’investissement et de soutien à l’exportation, la Société de développement de l’Extrême-Orient, de l’Agence de développement du capital humain dans l’Extrême-Orient, les gouverneurs des régions de l’extrême-orient.

Le résultat principal – le développement accéléré de DFO

Développé Минвостокразвития un nouveau modèle de croissance pour l’Extrême-Orient de la mise en place de quatre ans et demi.

Le pari a été décidé de faire à l’exportation dans les pays de la région Asie-Pacifique de produits finis, de la création de la compétitivité de l’investissement et le développement des territoires (THOR), l’attraction des investissements directs, y compris les étrangers, la croissance de l’activité.

« En conséquence, pour 4,5 ans en Extrême-Orient attiré 3,7 milliards de roubles d’investissements privés, de 1200 nouveaux projets d’investissement et de 120 milliers d’emplois », a déclaré Галушка.

Selon lui, les investissements ont complètement changé l’économie de la région, qui était axée sur l’extraction des matières premières. Aujourd’hui, 90% de l’investissement ne sont pas liés à l’exploitation minière. Il investies dans l’industrie, la logistique, l’agriculture, le tourisme.

« 70% de l’investissement est intégré à l’exportation orientées vers la production », a souligné le chef Минвостокразвития.

À la suite de ce travail est la création de 100 nouvelles entreprises un investissement total de 121 milliards de roubles d’investissements privés, sur eux il y a 8,5 mille emplois. A commencé la construction de ces grandes entreprises, comme le tigre de l’Amour газоперерабатывающий usine avec un investissement de près de 1 milliards de roubles, shipbuilding les services de « Star » (145 milliards de roubles), la plus importante de l’Extrême-Orient exploitations d’élevage (60 milliards de roubles), les passages de ponts en Amour et Juive domaines (de 30 milliards de roubles).

« Je pense que nous pouvons dire un processus accéléré de développement de l’Extrême-Orient bouge et prend de la vitesse », résume au collège le bilan de ces dernières années Youri Troutnev.

La création d’un environnement confortable

Cette année commence une nouvelle phase de développement de l’Extrême-Orient. Accélération du développement économique a nécessité la création d’une nouvelle, un environnement confortable pour les habitants de l’Extrême-Orient, et pour ceux qui viennent travailler sur de nouvelles entreprises à partir d’autres régions.

« Cette année, à la demande du président de la Russie Vladimir Vladimirovitch Poutine, nous avons procédé à une nouvelle étape de travail – tout en permettant de meilleures conditions de vie dans les centres de la croissance économique. Les neuf des sujets de la Fédération de russie, situés à l’Extrême-Orient, la réalisation d’un travail de sélection et de justification nécessaire de l’infrastructure sociale. Prises les décisions nécessaires pour le financement. Dans le cadre de cette direction au cours de 2018 – 2020 sur l’Extrême-Orient sera construit 199 des objets sociaux, y compris les 18 écoles, 20 hôpitaux, 11 jardins d’enfants, de 7 palais de la culture et des centres de loisirs », a déclaré Troutnev.

Leur financement sur le budget fédéral pour 2018-2020 années, fourni par 68,5 milliards de roubles.

« Jamais dans l’histoire de la Russie moderne, ces fonds ne soient pas envoyés conçue sur le financement de la sphère sociale de l’Extrême-Orient », a déclaré Галушка.

Des montants importants dans les prochaines années, mis en évidence l’Extrême-Orient dans le cadre de 29 programmes fédéraux – 602 milliards de roubles.

Selon le chef de Минвостокразвития, ces fonds seront utilisés à des objets spécifiques.

« C’est la construction de nouveaux réseaux électriques sur le Sommet (20,9 milliards de roubles). C’est la rénovation des aéroports Iakoutsk, Khabarovsk, Magadan et Blagovechtchensk (13,5 milliards de roubles). C’est la construction d’hôpitaux dans la ville de Khabarovsk, Komsomolsk, Magadan et de Iakoutsk. C’est la construction et la reconstruction des routes et la construction de deux barrages dans cette région, dévastée par un terrible inondation en 2016 », a souligné le ministre.

Assurer le développement de la législation

Pour la réalisation de tous les plans de développement économique et social sur l’Extrême-Orient, vous devez continuer à améliorer le cadre juridique.

Comme l’a rapporté Галушка, le gouvernement a déjà apporté à la douma deux projets de loi qui étaient en attente pour les investisseurs. Le premier prolonge l’action dans un délai de 10 ans de mise en œuvre d’un projet de tarifs préférentiels des primes d’assurance – 7,6% au lieu de 30%.

Maintenant, ils seront en mesure d’appliquer à tous les investisseurs d’un TORE et d’un port de Vladivostok, les victimes de ceux jusqu’au 31 décembre 2025. Parallèlement, un changement dans le code des impôts de la Russie du dépôt d’un amendement en ce qui concerne les projets des investisseurs TORE et d’un port. Au cours des 10 premières années de mise en œuvre des projets pour eux ne peuvent se détériorer conditions scales.

« Le deuxième projet de loi présenté à la Douma d’etat, développe l’action du mécanisme de visas électroniques sur tous les aéroports internationaux de l’Extrême-Orient. C’est bientôt les investisseurs étrangers et les touristes pourront rapidement, sans tarder et à enregistrer un e-visa et d’arriver dans n’importe quelle région de l’extrême-orient », – a noté le ministre.

Selon lui, le travail dans le ministère d’aujourd’hui, plus de 20 projets de loi, « de cette année sera de lois ».

Parmi eux, les projets de loi sur la procédure simplifiée d’extradition de 10 ans d’affaires et des visas de travail pour les investisseurs et les salariés des entreprises de THOR et le port, sur l’octroi d’avantages fiscaux aux investisseurs dans le volume révélé leurs investissements dans les infrastructures pour les nouvelles entreprises et les autres.

Réduire la pression administrative

Cependant, il ya des facteurs qui continuent d’entraver le développement de l’Extrême-Orient.

Et parmi eux, le principal est le haut niveau de la pression administrative sur les entreprises, ont souligné les participants du collège.

Selon Yuri Трутнева, le niveau de pression sur les affaires de l’Extrême-Orient de 2,5 fois общероссийские indicateurs.

Selon Минвостокразвития, l’an dernier seulement, plus de la moitié des résidants de THOR et le Libre port de Vladivostok confrontés à des vérifications de la part des autorités de réglementation, dont 80% de confiance des entreprises ont travaillé moins d’un an.

Selon les Boulettes, la principale mesure contre les excès de la pression administrative doit devenir un nouveau modèle de contrôle des activités de surveillance dans le TORE et le port de Vladivostok.

« L’idée que les investisseurs de l’Extrême-Orient seront en mesure de le contrôler installées à leur entreprise des exigences, la Société de développement de l’Extrême-Orient sera d’exercer cette surveillance. Dans ce cas, la vérification de leurs égard, il n’y aura pas », – a noté le ministre.

Parmi les autres problèmes qui empêchent aujourd’hui d’un développement accéléré de l’Extrême-Orient, le ministre a appelé le mauvais travail des autorités régionales visant à améliorer le climat de l’investissement, l’inaccessibilité et le coût élevé de l’effet de levier des ressources financières.