Communales 2018: un Open Vld rejoint le parti Be.one d’Abou Jahjah à Malines

Le nouveau parti Be.one, fondé par le polémiste Dyab Abou Jahjah d’origine libanaise et l’ex-sénatrice Agalev Meryem Kaçar, participera aux élections communales du 14 octobre prochain à Malines en alignant sur sa liste un ancien élu de l’Open Vld, Rudi Nees, a annoncé mardi Abou Jahjah.

M. Nees appartenait depuis 1991 à la section locale du VLD (devenu ensuite Open Vld) de Malines. Il a ensuite siégé, pour le compte des libéraux flamands, comme conseiller communal à Wavre-Sainte-Catherine, une commune voisine.

Il sera donc opposé lors du scrutin communal à son ancien dirigeant de parti, le bourgmestre en titre de Malines, Bart Somers.

M. Nees a expliqué qu’il recherchait « de la clarté » et une « opinion forte » afin de trouver des solutions aux problèmes que traverse la société.

« La décence politique dans le respect des valeurs social-libérales m’a fait choisir Be.One », a-t-il dit pour expliquer son choix.

« Sachant que j’ai une aversion claire pour le racisme, le fascisme et l’extrémisme, que je veux combattre sur tous les plans, je souhaite le faire avec tous les citoyens de Malines et pas seulement d’un point de vue autochtone mais au départ d’une palette colorée de cultures et d’opinions », a-t-il ajouté.

Be.One se présente comme un parti post-capitaliste, plaide pour une égalité radicale, quels que soient le genre et l’origine sociale, et fait de l’enseignement fondamental, de l’emploi et du logement des droits pour tous.

Selon Abou Jahjah, d’autres noms devraient rallier ce parti, également du côté francophone.