Communes de la région de Charleroi : leur avis sur les visites domiciliaires

Les communes continuent de prendre position sur la question des visites domiciliaires.

Lundi soir, Charleroi a voté contre ce projet qui permettra aux policiers d’utiliser la force pour arrêter un sans-papier chez lui ou chez quelqu’un qui l’héberge. Mais d’autres communes prennent la même position dans la région.

A Beaumont par exemple, les élus locaux ont recalé le projet et on notera que le MR a aussi voté contre. Ce qui est plutôt surprenant puisque les Réformateurs approuvent ces visites domiciliaires au niveau fédéral. Et le vote est pareil à Anderlues.

A Sivry-Rance, le feu est rouge aussi mais là le MR s’est abstenu.

Et puis à Thuin le projet a également été refusé sauf par le MR local qui a tenu à prendre la défense des visites domiciliaires.