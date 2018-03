Comptes de campagne: Corbière dénonce un « Mélenchon bashing »

Le député LFI Alexis Corbière lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le 16 janvier 2018 –

Quelques jours après le billet de blog de Jean-Luc Mélenchon dénonçant « une sorte de CIA médiatique », le député LFI Alexis Corbière a déploré les attaques répétées des médias à l’égard du parti, notamment au sujet de ses comptes de campagne.

Le député de la France Insoumise Alexis Corbière a dénoncé dimanche dans le Grand Rendez-Vous Europe1/Les Echos/CNews un « Mélenchon bashing » de plusieurs médias, notamment sur les comptes de la campagne présidentielle du parti, annonçant par ailleurs son intention de porter plainte contre Le Parisien.

Se disant « à 100% » en phase avec le billet de blog de Jean-Luc Mélenchon jugeant « juste et saine » la « haine des médias », l’élu de Seine-Saint-Denis a développé ce « sur quoi se mettent en colère Jean-Luc Mélenchon, moi, tous mes amis », notamment une « campagne de (…) certains médias pour fabriquer un problème qu’il y aurait autour du financement de notre campagne ».

Outre Radio France et Le Parisien, qui se permet de faire des articles particulièrement injurieux », le député a évoqué LCI et Le Canard Enchaîné. « Tout ce ‘Mélenchon bashing’ a une fonction politique », a-t-il estimé, se demandant « pourquoi sont-ils si veules devant d’autres candidats et si mordants contre nous » et si ce sont « des journalistes ou des militants ».

« Nos comptes de campagne sont validés »

Sur le fond, le député LFI a martelé que « nos comptes de campagne sont validés, nous avons mis sur la table toutes nos factures », « la somme de ce qui n’a pas été remboursé par la commission (nationale des comptes de campagne) est une des plus faibles par rapport aux autres candidats ». « Nous sommes des gens honnêtes » et avons fait « une des campagnes les moins chères et les plus efficaces » pendant « quinze mois », a-t-il ajouté.

Sur son statut d’auto-entrepreneur et sa rémunération comme porte-parole pendant la campagne présidentielle, Alexis Corbière juge que son « honneur est sali » par l’article paru dans Le Parisien. « Pour la première fois de ma vie, je vais les attaquer en justice ».