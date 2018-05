© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. Chansons du répertoire de groupes de Nautilus Pompilius, « Urfin Джюс », « Anastasia » et « Étrangers », écrit le poète Ilya Кормильцевым, se fait entendre dans sa mémoire le 1er juin sur la place Rouge, a rapporté mardi le service de presse de l’organisateur du concert.

« Le 1er juin dans le cadre de la Librairie du festival « place Rouge », un concert de la mémoire du poète, traducteur, éditeur et philosophe Elie Кормильцева « Marcher sur l’eau ». Il réunira des multiinstrumentalist Oleg Сакмаров (Nautilus Помпилиус », « Aquarium », « Alien »), harpiste virtuose Alexandre Болдачев, chanteur et compositeur Amaria, le groupe Shoo, russo-américain de l’équipe de Troène Earth!, saint-pétersbourg le groupe de punk « Marine le Tourneur » et d’autres », – dit le service de presse.

Le concert aura lieu sur la scène de l’Amphithéâtre de l’édifice du musée Historique. Vous pourrez également profiter de la première de musiciens, de chanter ses propres chansons, écrites sur des poèmes inconnus Кормильцева, récemment découvert par sa veuve Алесей Маньковской.

Festival du livre « Rouge » se tiendra du 31 mai au 3 juin sur la place Rouge et se terminera le 6 juin sur la place Pouchkine.

Ilya Aidants (1959-2007) – poète, traducteur de l’anglais, de l’italien et de français, de musique et de critique littéraire. Grâce à lui parler en russe Nick Cave, John Tolkien, roald Dahl, William Burroughs, Chuck Palahniuk, Tom stoppard et Michel Houellebecq.

Les aidants a écrit les paroles de chansons pour les groupes « Urfin Джюс », « le cabinet des curiosités », « Cocktail » et « petits-enfants, d’Engels ». Des chansons écrites pour « Nautilus Pompilius », a un groupe de renommée. En 1990, sorti recueil poétique Кормильцева « Enchaînés », décoré de dessins leader « Nautilus » Viatcheslav Butusov.