Concerts de musique classique et jazz se tiendra à Moscou le nouvel an.

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. L’allemand est une chanteuse d’opéra Jonas Kaufmann, artiste du peuple de l’URSS, Yuri Bashmet, orchestre Russe orchestre philharmonique de » et les solistes du bolchoï, le légendaire jazzmen Igor Бутман et Alexei Kozlov se produiront avec de fte concerts à Moscou. TASS a étudié les affiches des salles de concert de la capitale.

À la veille de la Nouvelle année la capitale visitera la star allemande de la scène classique, le ténor Jonas Kaufmann, qui mène un programme d’airs d’opéras de Puccini, Verdi, Massenet et Bizet. Son concert accompagné de l’orchestre national philharmonique de Russie dans la Grande salle de la CIM donnera le début du festival « de la Nouvelle année du Conservatoire », dans le cadre duquel les 3 et 4 janvier sortiront orchestre des jeunes du fonds pour le développement des arts du spectacle de la République du Tatarstan Sforzando et australien-ténor chinois Kang Wang.

Le 31 décembre Yuri Bashmet invite les fans dans le voyage de nouvel an à « des Gares de rêve » dans le cadre du festival des arts « de l’hiver Russe ». Bashmet ce soir se produira et comme solirujushchego sur le vieux, et comme le chef d’orchestre d’Etat de l’orchestre symphonique de la « Nouvelle Russie » et l’Orchestre de chambre « les Solistes de Moscou ».

Pour ceux qui veulent passer des vacances au plus près de la principale de l’arbre du pays, au palais d’Etat du Kremlin se produira l’orchestre Russe de la philharmonie ». Avec les solistes de Grand théâtre de Russie Daria Зыковой et Alexeï Татаринцевым il interprétera « la Magie de la Viennoise ». Outre les ouvertures et des couplets à опереттам « Chauve-souris » et « Mon cher marquis », des valses et des femmes polonaises compositeur autrichien, sonneront les compositions di Capua et Verdi.

La veille de Noël, le conservatoire de Moscou invite à rencontrer dans la Grande salle en compagnie de la salle de Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire de Moscou sous la gestion de l’Anatolie Levine. Au programme, les plus brillants écrits de Glinka, Tchaïkovski, Moussorgski, Chostakovitch, de Фальи, Лумбю, Strauss et Andersen.

Les fans de jazz

Moscou, le jazz, l’orchestre et son chef, le saxophoniste, artiste du peuple de Russie Igor Бутман 31 décembre joueront le Concerto pour le Père Noël », au Crocus City Hall ». Avec une mise en scène sonneront populaire et favori des compositions de jazz, incarnant l’esprit de la Nouvelle année, les organisateurs ont promis.

En l’honneur de la fête, le fondateur de l’industrie nationale jazz-rock, Alexeï Kozlov va changer la tradition et la parole le premier lundi de 2018 et le 1er janvier. Dès la création de votre propre capitale, un club de jazz en 2012, le saxophoniste sortait sur sa scène uniquement le vendredi. « Mais au cours de ces années le jour le 1er janvier n’a jamais été vendredi. À aucun moment de la nouvelle année le club n’a commencé le concert de Kozlov et de « l’Arsenal ». Cette fois, nous avons décidé de ne pas dépendre de l’agenda », – a souligné le service de presse du site.