Conférence de presse consacrée à la présentation de la série de livres « l’Immortel régiment ». Vidéo

Dans le TASS passe une conférence de presse au format d’une téléconférence Moscou – Saint-Pétersbourg – Moscou – Simferopol, dédié à la promotion #ГолосПобеды et la présentation de la série de livres « l’Immortel régiment. Les enfants de la guerre ».

Une nouvelle série de livres est un poète André Dementiev, artiste du peuple de Russie, l’auteur de l’image Olympique de peluche Victor Tchijikov, actrice de théâtre et de cinéma Victoria Лепко, directeur adjoint du département de la communication stratégique de la maison d’édition « Ast AST » Catherine Кожанова, actrice de théâtre et de cinéma Elena Папанова et la fille de l’écrivain, Gennady Цыферова Ludmila Цыферова.

Dans le cadre d’une téléconférence passe l’action #ГолосПобеды par les jeunes lecteurs, les participants au projet « Concerts classiques » lisent des extraits d’oeuvres, publiées dans la série « l’Immortel régiment ».