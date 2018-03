Confiance en berne pour Macron et Philippe

Edouard Philippe et Emmanuel Macron le 26 juillet 2017. – –

(photo d’illustration) CHARLY TRIBALLEAU / POOL / AFP

Le président de la République et le Premier ministre perdent tous deux 3 points de confiance en un mois. Nicolas Hulot lui perd deux points après la polémique sur les accusations de violences sexuelles.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe perdent chacun trois points de confiance en un mois et passent à nouveau sous la barre des 50% d’opinions positives, selon un sondage Harris Interactive diffusé ce mercredi.

Perte de confiance des 50-64 ans

Avec 49% d’avis favorables fin février, le chef de l’Etat retrouve son niveau de la rentrée de septembre. Il perd notamment auprès des personnes âgées de 50 à 64 ans (-13), mais aussi des catégories supérieures (-8) et des inactifs (-5).



Edouard Philippe perd également trois points à 46% et retrouve sensiblement son niveau d’août-septembre. Le Premier ministre perd lui aussi auprès des 50-64 ans (-13), des catégories supérieures (-2) et des inactifs (-4), selon cette enquête pour le site Délits d’Opinion.

Nicolas Hulot rétrogradé

La confiance moyenne dans les membres du gouvernement est en légère hausse, avec 31% (+2) d’avis favorables. Passage de témoin en haut du classement: longtemps dans le trio de tête, Nicolas Hulot (43%, -2), au centre d’une polémique sur des accusations de violences sexuelles, rétrograde en 4e position, au profit de Jean-Michel Blanquer, qui gagne six points à 47%.



Avec 50% (+1) d’opinions favorables, Jean-Yves Le Drian conforte sa place en tête du classement, devant Laura Flessel à 48% (+1). Gérard Collomb perd 3 points à 36%.



Alain Juppé (36%, -3) reste en tête des autres personnalités politiques auxquelles les Français font le plus confiance, devant Bernard Cazeneuve (32%, -1) et Christiane Taubira (29%, +2).



Enquête réalisée en ligne du 20 au 22 février auprès de 951 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.