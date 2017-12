La coalition internationale antidjihadiste conduite par les Etats-Unis en Irak et en Syrie a accusé mercredi le président syrien Bachar al-Assad de garantir « l’impunité » au groupe Etat islamique (EI) dans les zones contrôlées par le régime.

Les djihadistes de l’EI « semblent se déplacer en toute impunité dans les territoires contrôlés par le régime, ce qui montre que le régime est clairement réticent ou incapable de vaincre Daesh (acronyme arabe de l’EI, ndlr) », a déclaré à des journalistes au Pentagone le général britannique Felix Gedney.

La coalition a constaté que de nombreux combattants de l’EI délogés de leur fief de Raqa, dans l’est du pays, s’étaient déplacés vers l’ouest en se réorganisant par petites cellules pour passer plus facilement inaperçus, a précisé le général Gedney, un des responsables de l’opération internationale Inherent Resolve en Irak et en Syrie.

La coalition internationale et ses alliés des Forces démocratiques syriennes (FDS) « sont tout à fait conscients du fait que l’EI est un ennemi patient, qui a une grande capacité d’adaptation », a précisé le responsable britannique, qui s’exprimait par téléconférence depuis Bagdad.

« Nous savons qu’ils peuvent tenter de s’organiser en petites cellules et qu’ils vont certainement tenter de mener leurs actes de terrorisme où et quand ce sera possible », a-t-il ajouté.

Pour autant, la coalition internationale menée par les Etats-Unis n’envisage pas de poursuivre les combattants de l’EI dans les zones contrôlées par le régime et ses alliés la Russie et l’Iran.