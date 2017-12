Conflit israélo-palestinien : Mahmoud Abbas n’acceptera aucun plan de paix américain

À l’occasion de sa visite à Paris, le président palestinien a déclaré vendredi que les États-Unis s’était « discrédités » en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré vendredi 22 décembre qu'il n'accepterait "aucun plan" de paix de la part des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien, estimant qu'ils s'étaient "discrédités" en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël.

Le chef d’État s’exprimait à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron, à Paris, au lendemain d'une large condamnation par l'Assemblée générale de l'ONU de la décision de Donald Trump datant du 6 décembre. Avec leur annonce, "les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron – qui depuis son élection met en garde contre la multiplication des initiatives dans le dossier israélo-palestinien – s'est gardé d'annoncer une initiative française à l'image de celle lancée sans grand succès sous le quinquennat précédent.

"Nous commettrions une faute profonde (…) A partir du moment où on se marginalise pour choisir un camp, on n'aide plus pour construire la paix", a-t-il dit. "Les Américains se sont marginalisés, je cherche pour le moment à ne pas faire de même".

La France "prendra ses responsabilités en lien avec l'Onu et ses partenaires pour aller vers [la paix] mais je souhaite le faire au bon moment et au moment où ce sera ", a-t-il dit. "Au moment où je le jugerai opportun, je le ferai mais je ne le ferai jamais sous la pression de situations extérieures aux choix de la diplomatie française".

"Pas de solution sans accord entre les parties"

Le président français a écarté toute reconnaissance unilatérale par la France d'un État palestinien. "Décider unilatéralement de reconnaître la Palestine est-il efficace ? Je ne crois pas. Car ce serait une réaction" à la décision américaine "qui a provoqué des troubles dans la région", a-t-il développé.

Emmanuel Macron, qui se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens en 2018, a rappelé la position française estimant qu'il "n'y a pas d'alternative à la solution des deux États et pas de solution sans accord entre les parties sur Jérusalem".

Un Palestinien de 24 ans a été tué vendredi et dix autres manifestants ont été blessés par des tirs des forces de sécurité israéliennes vendredi dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 22/12/2017