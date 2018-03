Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé –

Pour la ministre des Solidarités et de la Santé, 15 ans semble un âge « consensuel » pour fixer le consentement sexuel. Elle estime par ailleurs que toute limite permettra « une prise de conscience collective ».

Agnès Buzyn a estimé ce vendredi que fixer l’âge minimal de consentement à un acte sexuel à 15 ans avait « l’air d’être consensuel », évoquant l’avis d’une commission d’experts chargée de se pencher sur ce sujet avant son inscription dans un projet de loi du gouvernement.

Proposé par une commission

Interrogée en marge d’une journée consacrée aux violences faites aux enfants, la ministre des Solidarités et de la Santé a déclaré à la presse que l’âge de 15 ans avait « été proposé par une commission ad hoc formée pour réfléchir à quel était l’âge le plus approprié pour être affiché dans une loi ».



Quinze ans est un âge évoqué par « différentes parties prenantes, qui sont des personnes qui travaillent dans la protection de l’enfance, que ce soit des juristes, des associations ou des médecins », a ajouté Agnès Buzyn.

Arbitrages en cours

Une mission d’experts mandatée par la ministre de la Justice Nicole Belloubet doit rendre prochainement ses conclusions.



Cet âge semble « aujourd’hui consensuel », a encore dit la ministre, précisant n’avoir « pas particulièrement d’opinion personnelle » sur ce sujet et qu’il y avait « des arbitrages en cours ». Néanmoins, le fait de fixer une limite permettra « une prise de conscience collective et, à tout un chacun, de voir ce qui est légal ou illégal » et sera « plus protecteur pour les enfants », a-t-elle jugé.



Le gouvernement a annoncé son intention d’instaurer un âge minimum du consentement à un acte sexuel, qu’Emmanuel Macron souhaiterait voir fixé à 15 ans. De son côté, le procureur de la République de Paris, François Molins, a estimé récemment qu’il serait « cohérent » de le fixer à 13 ans.



Le projet de loi qui doit fixer ce seuil est attendu en Conseil des ministres fin mars.