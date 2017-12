Contrôle accru des chômeurs: « faire respecter les règles », pour Bruno Le Maire

Bruno Le Maire –

FRANCOIS GUILLOT / AFP

Ce jeudi, sur France Info, le ministre de l’Economie a appuyé la volonté du gouvernement auquel il appartient de renforcer le contrôle des chômeurs et les sanctions visant les demandeurs d’emplois jugés insuffisamment actifs dans leurs recherches.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est déclaré favorable jeudi à un contrôle plus strict des chômeurs pour « faire respecter les règles », mais sans « stigmatiser » les personnes en recherche d’emploi. Interrogé sur France Info, Bruno Le Maire s’est dit « bien sûr » favorable à un contrôle accru des chômeurs. « Il ne s’agit pas de stigmatiser tous ceux qui cherchent un emploi. Il s’agit juste de faire respecter des règles », a-t-il expliqué. « Stigmatiser les gens qui cherchent un emploi, ce serait une erreur profonde et ce n’est absolument pas l’état d’esprit de la majorité », a souligné le ministre.

Bruno Le Maire estime l’initiative « légitime »

« Simplement il y a des règles. Quand on a le soutien de la société, le soutien de l’assurance chômage, il est légitime que l’on s’assure que les règles sont respectées, que ceux qui sont en recherche d’emploi sont effectivement en recherche d’emploi et qu’on se donne les moyens de faire respecter les règles », a poursuivi Bruno Le Maire. L’exécutif envisage de durcir certaines sanctions vis-à-vis des chômeurs ne recherchant pas assez activement un emploi dans le cadre de la future réforme de l’assurance chômage, selon une note interne révélée mercredi par le Canard Enchaîné, qui a suscité la colère de l’opposition.



Le renforcement des sanctions, mais aussi des contrôles, était présenté, pendant la campagne présidentielle, comme le pendant d’une ouverture de l’assurance chômage aux indépendants et à un plus grand nombre de démissionnaires.