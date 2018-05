Contrôler la police et les renseignements : Guy Rapaille invité de Jeudi en Prime

Guy Rapaille: un nom qui ne défraie pas la chronique. Un Monsieur réservé, derrière sa barbichette blanche, une allure discrète de haut fonctionnaire dévoué à l’Etat. Président du Comité R. Une initiale à la James Bond: le comité permanent de contrôle des services de renseignement, un satellite du Parlement, censé l’informé indépendamment du travail du renseignement belge, quand ça va bien, comme quand ça dérape. En juillet, cet avocat général près la cour d’appel de Liège prend sa retraite du Comité R. Et ce mois-ci, ce Comité R fête ses 25 ans d’existence, avec son frérot policier, le Comité P: le comité de contrôle des services de police. C’est lui qui enquête quand il y a une balle perdue, si vous voyez ce que je veux dire.

Alors, avec Guy Rapaille, on va faire un Jeudi en prime « under cover »: si vous voulez tout savoir sur le contrôle des services de police et celui des services de renseignement en Belgique, comment les enquêtes se déroulent, quels sont les moyens disponibles, quelle indépendance pour livrer des résultats, notamment sur le décès de la petite Mawda, soyez au rendez-vous dans Jeudi en prime, à 20h, juste après le JT.