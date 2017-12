Corrida Manneken Pis de Bruxelles: 2.500 participants ont couru pour la bonne cause

Environ 2500 personnes ont participé mardi soir à la 8e édition de la Corrida Manneken Pis. Les coureurs portant les couleurs de la Belgique et des bonnets de Noël ont parcouru la ville suivant un circuit de 4 ou 8 kilomètres.

La compétition, organisée pour la bonne cause, a débuté sur la place d’Espagne et a longé plusieurs illustres lieux de la capitale, comme la Grand Place ou les Galeries de la Reine. « Succès et ambiance, voilà comment se résume la 8e édition de la Corrida Manneken Pis de Bruxelles », a affirmé l’organisateur Jean-Paul Bruwier.

Comme lors des années précédentes, chaque participant verse 1 euro à l’asbl Vivre Ensemble. La somme récoltée sera consacrée à l’asbl Rafaël, qui aide les sans-abris à se reloger. Deux projets sont menés à Anderlecht: un restaurant social et des appartements sociaux.