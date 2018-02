L' »ours de Sibérie » (nom donné par certains à la vague de froid qui traverse l’Europe) a fait une nouvelle victime: « l’Ile de beauté ». Bien que ses sommets soient régulièrement enneigés l’hiver venu, c’est beaucoup plus rare pour ses plages. Et la baie d’Ajaccio de prendre des petits airs de baie… d’Hudson. Et ce depuis hier. Quinze centimètres sont tombés dans sur la Corse-du-sud, et plus particulièrement sur la région d’Ajaccio. Une première depuis… plus de trente ans! (1986 exactement). Météo-France a même placé la région Corse en vigilance orange (neige et verglas) jusque ce mercredi 6 heures.

Avec ce froid sibérien, la statue de Napoléon, à Ajaccio, semble revivre une petite campagne de Russie

Si vous voulez en profiter, dépêchez-vous pour vous rendre en Corse, car dès demain, les températures remonteront. Et la pluie fera son apparition. Diluant sur les touristiques plages toute trace de ce blanc assaut venu de l’est.

Ajaccio sous la neige et le soleil! pic.twitter.com/YwLoPfqwem

— MA SANTONI BRUNELLI (@SANTONIBRUNELLI) 27 février 2018

Quelques photos de la #neige en #Corse, magique pic.twitter.com/RRQJDszkpZ

— Météo-France (@meteofrance) 27 février 2018

#Neige A #Ajaccio, on a relevé 13 cm à 7h du matin, la plus forte épaisseur depuis les 25 cm du 10 février 1986 ! pic.twitter.com/Xs0h3aI7K8

— Météo-France (@meteofrance) 27 février 2018

Petite galerie images:









Corse: sur la plage verglacée, coquillages et nez bouché… – © ELISE BRETAUD – AFP









