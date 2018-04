Côte-d’Or: sept enfants et un adulte blessés dans un accident de minibus

Une fillette et un adulte ont été grièvement blessés dans l’accident. –

AFP

Un accident de minibus a fait huit blessés ce mercredi près de Dijon. Une fillette de 12 ans et un adulte ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Sept adolescents, âgés de 12 ans à une quinzaine d’années, et un adulte ont été blessés ce mercredi après-midi dans un accident de minibus, sur l’A38 en Côte-d’Or, à une quinzaine de kilomètres de Dijon.



L’accident s’est produit un peu avant 14h30. Une fillette de 12 ans ainsi qu’un adulte de 31 ans ont été blessés plus grièvement et transportés aux urgences du CHU de Dijon, ont précisé les pompiers, confirmant une information de médias locaux. Selon le quotidien Le Bien Public, aucun pronostic vital ne serait engagé.



La conductrice de 41 ans, indemne, aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui reste à déterminer, selon un porte-parole de la gendarmerie. Le minibus aurait percuté la rambarde avant de faire deux tonneaux, a-t-on précisé