Coup d’envoi des travaux sur l’E411: 7 km de bouchons et 40 minutes de perdues

Installée samedi 12 mai, la nouvelle zone de travaux sur l’E411 Luxembourg-Bruxelles, entre Daussoulx et Beez, a déjà commencé à provoquer des embarras de circulation puisque nous avons atteint 20km de files vers Bruxelles ce weekend.

Ce lundi matin, les files ne dépassent pas les 7 kilomètres et les 40 minutes perdues. Cela reste fluide dans l’autre sens (vers le Luxembourg). Par contre, on relève des répercussions sur la N90 Liège vers Namur entre Loyers et Beez, où l’on perd encore actuellement 45 minutes vers Namur.

Pour rappel, ces travaux sur l’E411 Luxembourg (L) – Bruxelles, dans les deux directions, visent à réhabiliter le revêtement de l’E411 entre Daussoulx et Beez, ainsi que des bretelles des échangeurs de Champion (n°13) et de Bouge (n°14).