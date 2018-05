SAINT-PÉTERSBOURG, le 16 mai. /TASS/. « Courrier de Russie » ouvrira à saint-Pétersbourg deux mobiles des bureaux de liaison dans la zone de fans pour les fans Konushennaya de la place et du stade de Saint-Pétersbourg, où auront lieu des matches de la coupe du monde de football l’été de l’année en cours. Ce sujet TASS a rapporté le directeur de la gestion du courrier fédéral de la communication de Saint-Pétersbourg et région de Léningrad – branche « Courrier de Russie » Vitaly Дырдасов.

« Nous prévoyons d’ouvrir un bureau de liaison dans la fan zone sur Konushennaya la place, et nous menons des négociations avec le comité d’organisation pour son ouverture sur le territoire du stade « Saint-Pétersbourg », dit – il.

Дырдасов a noté que les données mobiles, les bureaux seront porter le code postal le plus proche fixe de bureau « Courrier de Russie », et tous les russes et étrangers les fans seront en mesure d’acheter d’eux des cartes postales et des timbres avec des symboles de la coupe du monde de football, ainsi que de leur envoyer une ou des lettres dans des enveloppes à n’importe quel point du monde. « Il fournira des services postaux, ainsi que vendu à des produits philatéliques », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Lors d’une cérémonie spéciale de l’extinction des timbres consacrés à la coupe du monde, qui a eu lieu aujourd’hui à saint-Pétersbourg, le vice-gouverneur de Pétersbourg, Vladimir Kirillov a également précisé que fan zone sur Konushennaya la place sera de contenir de l’ordre de 15 milliers de fans.

Le premier championnat à la maison du monde de football aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet. Matches prendront Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et de Sotchi. Dans le Nord de la capitale passera sept matchs du tournoi, tous les matchs auront lieu au stade de Saint-Pétersbourg » sur l’île Krestovsky.