Criscito a avoué qu’il est peu probable de les larmes dans le dernier match pour le « Zénith »

TASS, le 8 mai. Le footballeur italien à saint – pétersbourg « Zénith » de Domenico Criscito a admis que, peut-être, ne peut retenir les larmes dans le match de championnat de la Russie contre « SKA-Khabarovsk », qui deviendra le défenseur de la dernière dans le cadre de l’équipe. Ce qu’il a dit dans une interview sur le site officiel du « Zénith ».

Le dimanche, « Zénith » sur son terrain d’adopter le « SKA – Khabarovsk » dans le match de la finale du championnat de Russie. Ce match sera le dernier de 31 ans, Criscito dans la composition de saint-pétersbourg du club. Le contrat de l’italien se termine le 30 juin 2018. Auparavant lui-même Criscito a déclaré, qui ne sera pas renouveler le contrat et de revenir dans le championnat d’Italie.

« Ce jeu sera très spécial pour moi, la dernière pour le « Zénith » après sept ans dans le club. J’aurais été très heureux, si le stade s’est rempli entièrement, si les fans sont venus pour que je puisse leur dire « merci » pour leur soutien. Ne suis pas sûr que je peux retenir mes larmes. Sept ans c’est beaucoup, ensemble, nous avons remporté de nombreux trophées et ont offert aux supporters des moments joyeux », dit – Criscito.

Aussi l’italien a ajouté que toute sa famille triste de quitter Saint-Pétersbourg. « Moi et ma famille est très triste – nous avons passé à saint-Pétersbourg sept belles années, sept important ans. Mes enfants de six et cinq, ils sont nés en Italie, mais a augmenté en Russie. Et ils parlent russe », – a déclaré Criscito.

Criscito est passé dans le « Zénith » en 2011 de la « Genoa ». Dans le cadre de « Zénith » à l’italienne, double-a gagné le championnat de la Russie (2011/12, 2014/15), et a remporté la Coupe de Russie (2015/16) et deux fois devenu propriétaire de la super coupe des pays (2015, 2016). Criscito est le plus productif, le défenseur de l’histoire du club, à son actif 20 buts et 26 passes. Le match contre le « SKA-Khabarovsk » sera Criscito 224-m dans le cadre de « Zenith ».