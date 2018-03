La filière bovine « Blanc Bleu Belge » ne va pas bien. Ce n’est pas neuf. Ce vendredi, le ministre fédéral de l’agriculture, Denis Ducarme, était dans la botte du Hainaut pour faire le point avec toute une série d’acteurs du secteur : des éleveurs, des marchands de bestiaux mais aussi des bouchers, des charcutiers étaient présents. L’objectif était d’étudier les différentes pistes qui permettraient de sortir de cette crise. Une crise dont souffre, par exemple, Philippe Van de Velde : « J’ai repris la ferme familiale, explique-t-il, il y a 12 ans. Dans mon étable, il y a, en permanence, 200 vaches « BBB » et les plus vieilles ont 5, 6 ans. Depuis que j’ai repris l’exploitation, les charges ne font qu’augmenter et pourtant, je vends mes vaches au même prix que mes parents. C’est intenable. »

2000 euros c’est le prix moyen d’une vache « BBB » sur pied. Gaël Leblanc est boucher dans le village de Virelles tout proche de l’exploitation de Philippe Van de velde. C’est dans cette ferme qu’il vient régulièrement choisir les vaches qu’il transforme dans sa boucherie : « Même si les gens achètent de moins en moins de viande bovine, je continue à leur proposer du « Blanc Bleu Belge ». Et de la viande locale surtout ! Pour moi, le problème de cette crise est double. Il y a le fait qu’on pousse les gens à manger moins de viande mais c’est surtout le prix qui pose problème. L’achat d’un bon steak pèse plus qu’avant dans le portefeuille du consommateur. »

Face à ce constat de terrain Denis Ducarme, le ministre fédéral de l’Agriculture, avance 2 pistes concrètes : « Il faut sensibiliser, conscientiser le consommateur sur l’importance de soutenir les éleveurs locaux de « BBB » en consommant de la viande de chez nous, estime le ministre. Nous devons promouvoir notre terroir et nos produits. Même si on mange moins de viande, il faut manger local. Et l’autre piste pour aider le secteur, c’est de poursuivre la recherche de marchés extérieurs. L’exportation de la viande « BBB » est aussi une solution. »

Et c’est le marché asiatique, et plus particulièrement la Chine et le Vietnam, qui sont pour l’instant visés en priorité.