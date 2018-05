Crise en Catalogne: le mandat d’arrêt des trois ex-ministres catalans n’est pas exécutable

Le mandat d’arrêt des trois ex-ministres catalans n’est pas exécutable, selon une décision rendue mercredi par la chambre du conseil de Bruxelles.

Les ex-ministres de l’exécutif catalan, Meritxell Serret, Anton Comin et Lluis Puig, étaient présents devant la chambre du conseil. Celle-ci devait se pencher sur les mandats d’arrêt européens délivrés à leur encontre. Ils sont poursuivis en Espagne aux côtés de Carles Puigdemont et Clara Ponsatí i Obiols pour rébellion et détournement de fonds publics.