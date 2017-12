Crise en Catalogne: les indépendantistes ont la majorité au parlement sans avoir la majorité des voix

Carles Puigdemont, le président déchu du gouvernement catalan, a salué depuis Bruxelles une victoire des indépendantistes lors des élections régionales en Catalogne. Avec près de 99% des bulletins dépouillés, les trois partis indépendantistes sont dotés de la majorité absolue au parlement, bien que le parti anti-indépendance Ciudadanos soit le premier parti avec 37 élus (25,32%).Le Premier ministre espagnol Mariano « Rajoy a perdu le plébiscite qu’il cherchait », et le fait que le camp indépendantiste reste majoritaire est « une claque », a jubilé M. Puigdemont devant un petit parterre de militants indépendantistes catalans et de sympathisants nationalistes flamands réunis dans une salle du centre de Bruxelles. Carles Puigdemont a relevé que la victoire était d’autant plus notable alors qu’elle s’inscrit dans une « situation exceptionnelle », en raison de candidats privés de liberté et d’un gouvernement en exil. Le premier ministre espagnol « Rajoy a perdu le plébiscite qu’il souhaitait », a poursuivi le Catalan. Il a estimé que l’article 155 de la constitution espagnole, évoqué pour destituer l’exécutif régional et dissoudre le parlement, devait être suspendu « dès demain même » .

Un score semblable à celui de 2015

Par le jeu des pondérations de voix profitant aux régions rurales où ils sont bien implantés, les indépendantistes ont la majorité au parlement sans avoir la majorité des voix: 47,6 % des Catalans ont voté pour ces formations, mais 52 % contre. C’est un score semblable à celui de 2015. Les électeurs catalans, qui ont battu avec près de 82% de votants le record historique de participation dans la région, ont toutefois désigné comme première force politique de la province le parti libéral anti-indépendance Ciudadanos, qui obtient 37 sièges. A moins qu’ils ne parviennent pas à s’entendre pour former une coalition, les indépendantistes reprendront les commandes de la région que le gouvernement de Madrid leur avait retiré en invoquant pour la première fois l’article 155 quand ils ont proclamé une indépendance mort-née. M. Puigdemont s’exprimait au Square-Brussels Meeting Centre, près de la Grand-Place et de la Gare Central, entouré des quatre anciens ministres du gouvernement catalan qui se trouvent également à Bruxelles depuis près de deux mois. Depuis Bruxelles toujours, un porte-parole de la Commission européenne a réagi indiquant que la position de l’exécutif européen ne changerait pas sur la Catalogne après les élections régionales. « S’agissant d’une élection régionale, nous n’avons pas de commentaire à faire », a indiqué à l’AFP Alexandre Winterstein.