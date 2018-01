Crue de la Seine: 7 gares du RER C fermées dans Paris jusqu’à vendredi

Le RER C ne circulera pas dans Paris jusqu’à vendredi. –

Wikimedia – AFP

Le trafic du RER C sera perturbé à partir de mercredi à Paris en raison de la crue de la Seine. Dans un communiqué, la SNCF précise que les trains de la ligne C ne circuleront pas sur le tronçon central à Paris. L’interruption de trafic concerne 7 gares intra-muros du RER C, à savoir Saint-Michel Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du président Kennedy et Boulainvilliers. La gare du pont de l’Alma en travaux reste évidemment fermée. Ces gares resteront fermées jusqu’à vendredi au moins.

En revanche, le RER C continuera de circuler au départ des gares de Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin. Pour se déplacer dans Paris, la SNCF recommande d’emprunter les lignes classiques RATP.

Mettre le tunnel à l’abri de l’eau

Une équipe de grimpeurs professionnels va être envoyée fermer les baies de ventilation du tunnel dans la nuit de mardi à mercredi pour sécuriser les installations mécaniques et électriques face à la montée de l’eau. Mais cette opération « altère la conformité du tunnel aux normes incendie » précise la SNCF qui se voit donc contrainte d’interrompre la circulation.

Ce mardi, le niveau de la Seine atteint 4,85 mètres et pourrait dépasser les 6,10 mètres en fin de semaine, soit le niveau de la crue de juin 2016.