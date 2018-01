Crue: les gares parisiennes du RER C fermées jusqu’au 5 février minimum

Les quais du RER C –

AFP

Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé jusqu’au 5 février minimum, en raison de la crue de la Seine.

« La crue va rester au même niveau probablement toute la semaine et donc, à ce stade, je ne peux pas garantir une réouverture des 7 gares de la ligne C avant lundi 5 février au minimum », a indiqué Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.

Il a invoqué notamment un souci de protection des installations. « À Javel, on est en train d’installer une neuvième pompe pour essayer d’absorber le plus possible d’eau », a ajouté Alain Krakovitch, en visite sur place, précisant que 10.000 mètres cube d’eau par heure étaient pompés dans chaque gare parisienne du RER C.

« Éviter que le niveau d’eau monte dans la gare »

« Ce qu’on veut, c’est éviter que le niveau d’eau monte dans la gare », en cherchant le « juste équilibre » avec les installations démontées pour être protégées, a-t-il poursuivi.

« Il y a toujours de l’eau sur les voies, mais on arrive malgré tout à maintenir le trafic sur une des deux voies, donc on reste à 3 trains par heure sur la gare de Javel », a-t-il expliqué.

Il n’y a en revanche, selon Alain Krakovitch, « pas d’incident sur les autres lignes », hormis quelques accès de gare fermés: « À ce stade ça tient, on est stable », a-t-il conclu.