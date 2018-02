« Crvena zvezda a également demandé aux MÉDIAS de ne pas publier informel des informations sur la décision de l’UEFA

Les Fans De « Црвены Étoiles »

© EPA/MARTIN DIVISEK

TASS, le 3 février. Le serbe « crvena zvezda » a demandé aux médias demandant de s’abstenir de publier des informations non officielles sur la décision du comité de discipline de l’Union des associations européennes de football (UEFA). La déclaration conduit le service de presse du club.

L’UEFA au début de janvier puni « Црвену l’Étoile » raciste et discriminatoire le comportement des supporters à domicile en match de la phase de groupes du tournoi avec le biélorusse du BATE (0:0), qui s’est tenu à Borisov, le 23 novembre dernier. Belgrade, le club a été obligé de passer le plus proche du domicile match sans public. Également de l’UEFA reçu Црвену Étoile » à 50 €mille Club déposé un recours. Samedi le portail alo.rs est rapporté que la commission de discipline de l’UEFA a l’appel de « Црвены Étoiles » sur la décision sur la tenue du match des 1/16 de finale de la Ligue de l’Europe avec la russie, le CSKA à Belgrade sans spectateurs.

« Crvena zvezda » demande à tous les médias et les individus d’éviter de publier des informations sur les résultats de l’appel du club de l’UEFA compte tenu du fait que la décision n’est pas encore prise, – a déclaré dans un communiqué. – Tous ceux qui aiment le « Црвену Étoile » et attend avec impatience l’information doit savoir que le processus d’appel se poursuit. Toute publication de la décision peuvent réduire les chances du club de la satisfaction de l’appel, alors il est possible de jouer avec le CSKA devant ses supporters. Le club recevra la notification officielle de l’UEFA lundi.

Le match « crvena zvezda » – CSKA, qui est encore à peine serbe du club a été vendu à 28 mille billets, aura lieu le 13 février à Belgrade. La réponse de la rencontre se tiendra à Moscou le 21 février.