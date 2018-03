Cryptomonnaie : vers un rêve libertaire ?

Se passer de l’État. C’est le rêve des libertariens. Un courant politique surtout important aux Etats-Unis mais qui est en voie d’expansion. Les libertariens souhaitent à terme la disparition de l’État au profit d’une coopération libre et volontaire entre les individus. Parfois considéré comme un libéralisme radical, le libertarisme connait pas mal de succès chez les entrepreneurs du numérique. Cette philosophie est notamment très présente chez les fondateurs et premiers utilisateurs du Bitcoin. Beaucoup d’entre eux pensent que les cryptomonnaies permettront, à terme, de se passer complètement du contrôle de l’État et de se passer du coup de taxes.

Le Bitcoin et autre Ethereum sont, pour eux, pierres fondatrices d’une société totalement libre. Le Vif L’Express évoque, par exemple, le cas d’Olivier Janssens, entrepreneur belge multimillionnaire, qui s’est lancé dans le projet d’acheter des terres pour fonder un État sans banques ni pouvoirs publics entièrement régulé par les seules lois du marché. Un projet qui séduit déjà des investisseurs.

Pour en parler, Bertrand Henne reçoit autour de la table Sébastien Arbogast, co-fondateur de l’initiative ChainSkills, formateur et conférencier sur la blockchain, Martin Erpicum, sociologue, chercheur senior au centre de recherche en science politique SPIRAL de l’ULiège et responsable de la spin off Mesydel et Christophe Leroy, journaliste au Vif.

Un débat à suivre en direct dès 12h30 ce jeudi 1er mars sur La Première.

