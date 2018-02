Cuba a ouvert le festival international de cigares, avec la participation de 70 pays, dont la Russie

© Andrew Бекренев/TASS

La HAVANE, le 27 février. /Corr. TASS André Бекренев/. Le festival international de cigares cubains s’est ouvert ce lundi à la Havane. Sur le prestigieux forum, qui se tient dans la capitale cubaine déjà la vingtième fois, réuni des experts, des hommes d’affaires et les amateurs de tabac de plus de 70 pays, dont la Russie.

Le lieu de la tenue du festival des traditions est devenu le Palais des congrès, où leurs stands ont déployé des fabricants de cigares et les fabricants de хьюмидоров – boîtes à la main pour le stockage « абанос » (habanos), comme l’appellent les cigares à Cuba. Dans le programme du forum comprend également la visite de plantations de tabac dans l’ouest de la province cubaine de Pinar del Rio, considéré comme l’un des meilleurs табаководческих régions du monde, et le meilleur cigare aux usines de la capitale. En outre, les visiteurs du festival pourront participer à différents ateliers, notamment sur la torsion des cigares.

L’organisateur du festival joue la corporation Habanos – venture cubaine entreprise publique Tabacuba et la société britannique Imperial Tobacco. Habanos distribue des cigares 27 marques haut de gamme, fabriqués entièrement à la main, dans plus de 150 pays.

L’un des événements les plus attendus de l’actuel festival qui durera jusqu’au 2 mars, sera la présentation exclusive de cigares de la marque Cohiba, tordus des feuilles de trois ans d’exposition. La popularisation de Cohiba, a fortement contribué leader de la révolution Cubaine, Fidel Castro (1926-2016), dont il était rare de le voir sans cigare de cette marque. Cependant, en 1986, il a arrêté de fumer en raison de problèmes de santé et a proclamé une campagne nationale de lutte contre le tabagisme.

Partie de la Russie au concours de Habanosommelier

Dans le cadre du festival, il y aura également un concours de Habanosommelier, les participants seront en compétition dans la maîtrise de la combinaison des cigares avec une variété de boissons fortes.

Cette année dans Habanosommelier après trois ans d’interruption, prendra part, le représentant de la Russie – Alisher Кожахметов de Novossibirsk. « Actifs doivent comprendre l’ensemble de la gamme de cigares, de leur force, de savoir comment est cultivé le tabac, comme s’enroulent les cigares. Et surtout, être en mesure de présenter le meilleur mariag – couple de l’alcool et des cigares », – a déclaré au journaliste du TASS Кожахметов. En dehors de lui, dans la compétition participent également des représentants de Cuba, de l’Italie et du royaume-Uni.

Selon Mikhail Smirnov, directeur général de la société Top Cigars, qui est le distributeur de cigares cubains en Russie, les cigares de ce pays des caraïbes occupent environ 60% du marché russe. Le reste de la part du marché appartient à сигарам de la République Dominicaine, le Nicaragua et le Mexique. « Les cigares cubains sont apparus dans notre pays dans l’époque de l’Union Soviétique », a déclaré Anderson.

Comme les années précédentes, la havane le festival se terminera par une enchère хьюмидоров. Tous les fonds reçus de la tradition seront axés sur les besoins locaux de santé.

La demande de cigares cubains se développe

Les représentants de Habanos a déclaré à une conférence de presse, que les ventes de la société ont augmenté en 2017 à 12% et s’élève à 500 millions $de la Plus grande demande des cigares cubains bénéficient de l’Espagne, la France, la Chine, l’Allemagne, la Suisse, le Liban, les ÉMIRATS arabes unis, royaume-Uni et au Canada.

Aux états-UNIS « абанос » ne sont pas livrés en raison de la saisie de Washington pour plus d’un demi-siècle en arrière de l’embargo commercial à l’égard de la Havane. En attendant à 2016, l’ex-président AMÉRICAIN Barack Obama a levé les restrictions sur le nombre de cigares, que les touristes américains peuvent apporter avec Cuba à la maison.

L’exportation des cigares est la quatrième à la taille de la source de revenus de Cuba. Selon les représentants de la Habanos, dernièrement, il ya eu une croissance importante de la demande sur les cigares cubains en Chine.

L’industrie du tabac à Cuba

Environ 65% de la production de tabac à Cuba tombe sur le secteur Вуэльта Abajo, dans la province occidentale de Pinar del Rio. Dans la dernière année, ont recueilli environ 19 mille tonnes de feuilles, que, selon les autorités, il est devenu le meilleur indicateur pour les 11 dernières années.

Dans l’industrie du tabac des caraïbes, les pays occupés par environ 200 millions de personnes, et dans le milieu de la récolte – 250 mille. Tabacuba gère à Cuba 96 сигарными usines. 46 d’entre eux les cigares sont fabriqués exclusivement à l’exportation et tournent entièrement à la main.