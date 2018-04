Cuba est devenue la plus populaire de la direction américaine de croisière Norwegian

La HAVANE, le 8 avril. /Corr. TASS André Бекренев/. Cuba est devenue la plus populaire destination touristique auprès des clients de l’une des plus grandes américains les compagnies de croisières Norwegian.

« En seulement un an de Cuba, et en particulier, la Havane, la plus prisée pour notre société, dépassant pour cet indicateur, tous les ports des Caraïbes, ainsi que des villes touristiques comme Barcelone, Venise, Monte-Carlo, Honolulu et même de Miami », – a déclaré le directeur général de Norwegian Frank Del Rio, parlant à la soirée de gala à la Havane, consacrée au premier anniversaire du fonctionnement de la société dans les pays des caraïbes.

En 2017, les paquebots de Norwegian a été pris sur l’île de 70 mille passagers, dont près de 62 milliers de citoyens des états-UNIS. Il est prévu que, à l’issue de 2018 sur les navires de cette compagnie à Cuba arriveront presque deux fois plus de touristes – 130 mille

Selon Del Rio, dans le fait que l’île est devenue la plus populaire destination touristique pour Norwegian, il n’y a rien d’étonnant. « À Cuba, autant au patrimoine mondial de l’UNESCO, combien en Israël – le berceau des trois religions du monde, et de plus qu’en Egypte avec son трехтысячелетней de l’histoire », – a noté le chef de l’entreprise.

Croisières à Cuba, des états-UNIS

Pris en décembre 2014, sous la présidence des états-UNIS Barack Obama cours sur la normalisation des relations bilatérales, a entrouvert les possibilités pour visiter Cuba par les citoyens américains. Les grandes compagnies de croisières américaines – Norwegian, Carnival et Royal Caribbean ont reçu l’autorisation d’organisation d’un voyage sur l’île. Le 1er mai 2016, pour la première fois depuis plus de cinquante ans d’un paquebot de croisière est arrivé des états-UNIS dans les caraïbes pays.

Cependant, en juin 2017, le président AMÉRICAIN Donald Trump a annoncé le renforcement de la politique à l’égard de Cuba. En particulier, ont été compliquées les règles de voyage sur l’île pour les citoyens des états-UNIS. Maintenant, les américains sont autorisés à venir à Cuba que dans le cadre de groupes organisés en compagnie d’un représentant américain de la compagnie touristique.

En outre, les citoyens américains il est désormais interdit de s’arrêter dans plus de 80 publiques les hôtels gérés par des réseaux de Gaviota et Habaguanex, ainsi que de faire des achats à une dizaine de magasins dans la Vieille Havane historique de la capitale cubaine. Selon les experts, ces mesures peuvent conduire à la croissance du nombre de touristes AMÉRICAINS qui visitent l’île sur des paquebots de croisière:, contrairement aux passagers n’est pas nécessaire de chercher un hôtel, n’est pas comprise par les autorités américaines dans la liste noire, car ils peuvent passer la nuit sur le bateau.

Selon le chef de la Norwegian, en dépit de la politique de donald Trump, la demande de croisières à Cuba reste élevé. « De nouvelles mesures légèrement influencé notre entreprise: les paquebots de croisières à Cuba, moins de passagers n’est pas devenu », a déclaré Del Rio. Comme le soulignent les experts, dans les deux prochaines années pour des croisières à partir des états-UNIS dans les caraïbes pays fera environ un demi-million d’américains.

En 2017 à Cuba ont visité le record de 4,7 millions de touristes étrangers, dont plus de 1,1 millions de citoyens des états-UNIS – près de trois fois plus que l’année précédente. Cette année, l’île calcule prendre 5 millions de visiteurs étrangers.