Cumberbatch considère pas jouer dans des films où les femmes paient moins que les hommes

L’acteur britannique Benedict Cumberbatch

LONDRES, le 8 mai. /TASS/. L’acteur britannique Benedict Cumberbatch estime que pas la peine de jouer dans des films, si occupés à eux, les femmes recevront moins que les hommes. À propos de ce qu’il a raconté dans une interview à l’hebdomadaire Radio Times.

« Demandez combien paient les femmes, et dites: « Si leur travail n’est pas payé aussi, que les hommes, je ne le ferai pas », a déclaré l’acteur.

À titre d’exemple, l’importance des rôles des femmes, il a mentionné le projet, qui a effectué sa carrière solo par Sunny March. C’est une adaptation cinématographique d’un livre sur le roman de Megan Hunter « la Fin, à partir duquel tout commence » (The End We Start From). « Notre prochain projet est l’histoire d’une femme qui regarde à travers le prisme de la femelle de la perception de la maternité dans le milieu naturel de la catastrophe. La moitié de l’auditoire sera féminine », s’écria – t-il.

L’énonciation de Камбербэтча sont devenus la réponse à un débat dans la société britannique sur la question de la différence dans les salaires des hommes et des femmes. Par exemple, on apprend que Claire Foy, elle a interprété le rôle de la reine Elizabeth II dans la série « la Couronne » (The Crown), a reçu pour l’emploi moins que l’acteur Matt Smith, qui a joué sur l’écran de son mari, le duc d’Edimbourg, le prince Philip.

Au total, Benedict Cumberbatch a effectué plus de 60 rôles, l’un des plus célèbres est devenu un mode britannique du détective Sherlock Holmes. Dans un rapport publié en février, la recherche, le personnage dans la version Камбербэтча est devenu le plus populaire des héros de tous les temps parmi les téléspectateurs de la Bbc, dépassant le comédien-le groupe des Monty Python.

La première place à un policier появлявшемуся dans les quatre saisons de la série « Sherlock », donné 30% des participants à l’étude provenant de sept pays, dont l’Australie, l’Inde, les états-UNIS, la France et le Japon. Cumberbatch a réussi à battre un personnage populaire de la science-fiction de la série (17,6%) Doctor Who (« Doctor who »). À la troisième place était inspecteur principal de John Luther de détective de la série Luther (« Luther ») dans l’exercice de Idris de l’Elbe (12,4%).