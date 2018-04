STRASBOURG, le 12 avril. /TASS/. Daghestan théâtre national de marionnettes a ouvert une tournée à Briansk, le spectacle pour enfants « Aladdin et la lampe magique ». Comme l’a signalé, le journaliste TASS Брянском théâtre pour enfants et adolescents (брянском ТЮЗе), les acteurs et quelle théâtre montrent aussi les jeunes брянским spectateurs des spectacles « Лисенок Dodger » et « les Oies-cygnes ».

« L’ouverture de la tournée et Quelle du théâtre national de marionnettes de Makhatchkala a eu lieu aujourd’hui, le 12 avril, sur la scène de briansk partyzanskoe Assistance spectacle « Aladdin et la lampe magique », – a dit le représentant du théâtre de Boris Антропьев.

Comme l’a indiqué l’interlocuteur de TASS, le projet fédéral « Théâtres pour les enfants » est parti « Russie Unie », avec le soutien du gouvernement de la région de Briansk dans le cadre du programme Минкульта de la fédération de RUSSIE « Grand tourisme pour les enfants et les jeunes 2018 ».

Comme l’a souligné Антропьев, en tournée dans le cadre du projet ont permis de кукольникам de Makhatchkala à venir de la pleine – première du spectacle avaient une douzaine d’acteurs. Aussi à Briansk apporté à grande échelle des paysages. « Une seule silhouette gina une taille d’environ 3,5 mètres », a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.

Qui a commencé la tournée des taux de jeudi à Makhatchkala, a commencé la tournée briansk partyzanskoe théâtre de marionnettes. Du 12 au 14 avril sur la scène et Quelle du théâtre national de marionnettes artistes de Bryansk présenteront le spectacle « le Conte de la science et de travailleur à son Serin », « Par la volonté du brochet », « Трям! Bonjour ».

Брянские théâtraux seront de développer la coopération avec les régions du Caucase du Nord. Ces plans sont apparus après que l’an dernier à Grozny avec le succès de la troupe a briansk partyzanskoe Assistance. Comme prévu, à l’issue d’échange d’une tournée de deux théâtres de marionnettes sera prise la décision sur la poursuite de l’interaction des groupes de théâtre de Briansk et de théâtres de villes северокавказских régions.