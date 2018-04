Danemark: la démolition d’un silo tourne mal et écrase un centre culturel

Le silo de 53 mètres de haut s’est effondré sur un centre culturel au Danemark. –

En pleine démolition d’un silo dans la ville de Vordingborg au Danemark, la tour de 53 mètres de haut a basculé du mauvais côté, écrasant une libraire et une école de musique.

Dans la vidéo de l’explosion, on voit d’abord des spectateurs applaudir la détonation qui, ce dimanche, a signé la démolition d’un silo de 53 mètres de haut dans la ville de Vordingborg, au Danemark. Mais quelques secondes plus tard c’est la stupeur: la tour bascule du mauvais côté et vient s’écraser sur la bibliothèque et l’école de musique à proximité, raconte The Guardian.

Un « standup »

L’accident n’a fait aucun blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui a mal tourné.

Les autorités de la ville de Vordingborg ont indiqué que des sapeurs-pompiers volontaires ont travaillé toute la nuit pour aider à sécuriser le centre culturel endommagé. La librairie a, quant à elle, constaté que les livres étaient pour la plupart couverts de poussière mais qu’il y avait peu de dégâts à l’intérieur du bâtiment.

Dans l’industrie des explosifs, les bâtiments qui ne s’effondrent pas dans le bon sens sont appelés des « standup ».