Daniel Bacquelaine: « La FGTB est dans une action commune avec le PTB et le PS »

Pour le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), la grève lancée ce mardi à l’appel de la CGSP est « politique » et n’est autre que le résultat d’une « action commune » entre la FGTB, le PS et le PTB.

« La CGSP, la FGTB, est dans une espèce d’action commune avec le PTB et le parti socialiste ; ils font des grèves de nature politique. Et je trouve que ce n’est pas très sérieux, d’autant plus que cela perturbe la vie des gens qui attendent sur les quais avec des températures polaires », a lancé le libéral à notre micro.

La concertation sociale « ne doit pas se faire dans la rue »

Son projet de réforme des pensions, toujours discuté en conseil des ministres restreint, est ce mardi dans le viseur du syndicat socialiste de la fonction publique. Une démarche qu’il dit ne pas comprendre.

« Pour le moment, nous sommes en discussion au niveau du kern sur le projet ‘pénibilité’. Il n’est donc pas encore déposé officiellement puisque les discussions sont toujours en cours, commente-t-il. Il y aura d’ailleurs une phase de concertation sociale. C’est pour cela d’ailleurs que je m’étonne de cette grève à la fois prématurée et inutile. (…) Cette phase de concertation est utile et ne doit pas se faire dans la rue. »

Une action « très paradoxale »

« En plus, c’est une grève de la FGTB ou de la CGSP, qui est très isolée sur le sujet. C’est une grève de nature strictement politique, martèle encore Daniel Bacquelaine. Il faut être clair là-dessus. »

Le mouvement, estime le ministre, est également « très paradoxal », car, d’après lui, cette grève s’oppose à « des droits nouveaux que l’on veut accorder aux pensionnés ».

La CGSP estime, elle, que le projet de réforme est discriminatoire et que le calcul de la pension anticipée ne prend pas en compte les différents types de période d’absence. Enfin, le syndicat dénonce un certain flou quant aux critères retenus pour juger de la pénibilité des différentes catégories professionnelles.