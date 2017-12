Dans Aleksandrov après la restauration a ouvert la maison où vivait la Marina Tsvetaeva

VLADIMIR, le 27 décembre. /TASS/. L’exposition « Александровское été de Marina Tsvetaïeva » s’est ouverte Littéraire et musée d’art de la Marina et Anastasia Цветаевых dans Aleksandrov (oblast de Vladimir) après la restauration d’une maison en bois, dans lequel, au début du XXE siècle, habité sœurs. Des travaux de reconstruction de la maison allaient 2014 de l’année, a déclaré le TASS directeur du musée Lion Готгельф.

« Une maison construite à titre indicatif, dans la seconde moitié du XIXE siècle, se trouvait dans un état d’urgence. Après que le gouverneur de Svetlana Orlova a visité notre musée en 2013, il a été décidé de la restauration. Maintenant, le musée a reçu quatre grandes chambres, une exposition qui transmet l’atmosphère des années 1915-1917, où vivaient et travaillaient Цветаевы », dit – il.

Dans cette maison avec son mari, a vécu l’écrivain Anastasia Tsvetaeva, à laquelle il est souvent venu la sœur aînée de la Marina. « Александровское de l’été, période, qui a duré de 1915 à 1917 années, est une étape fructueuse de la créativité de la poétesse. C’est alors que Marina Tsvetaeva a écrit la plus grande partie des poésies de cycles « Akhmatova » et « Poèmes de Moscou ». Dans ce même temps, Anastasia Tsvetaeva a écrit son deuxième livre de prose, de la Fumée, de la fumée et de la fumée… ».

La restauration de la maison ont été transmis à environ 7,5 millions de roubles, en outre, le musée a reçu régional de subvention pour la création de l’exposition. Comme l’a souligné Готгельф, dans la nouvelle maison pour la première fois, présente quelques objets personnels de Marina Tsvetaïeva, un cadeau musée des collectionneurs, y compris son couteau, d’une fourchette à huîtres et des plumes métalliques.

Un musée dédié à la александровскому de la vie de Marina et Anastasie Цветаевых, a été ouvert en 1991.