Dans la Douma d’etat ont déclaré que le projet de контрсанкциях de la fédération de RUSSIE peut être adopté avant la fin de mai

Le premier vice-président de la Douma Alexandre Joukov

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le projet de контрсанкциях de la fédération de RUSSIE peut être adopté sous sa forme définitive à la fin du mois de mai. Cette déclaration a été faite vendredi le premier vice-président de la Douma Alexandre Joukov.

« Jusqu’à la fin de mai, il ya toutes les chances de prendre dans la rédaction finale du projet de cette loi », dit – il à l’issue d’une réunion du Conseil législatif, sous la direction du président de la Douma d’etat consacré à la discussion de l’initiative.

Joukov a rappelé que suite à la réunion il a été convenu de supprimer du texte d’un document la mention de certaines industries et les entreprises à la deuxième lecture. « Nous avançons sur le chemin de mesures éventuelles de l’application de sanctions et mécanismes, et en ce qui concerne les marchandises, l’importation ou l’exportation peut être refusé, alors il est de la prérogative du président et du gouvernement. Il me semble, une telle approche dans le premier conserve la directivité de cette loi, c’est l’opposition aux dommages causés aux citoyens de la fédération de RUSSIE et l’économie russe », a indiqué le député.

« Par conséquent, dans le projet de règlement de la Douma d’etat, qui a préparé et déjà proposé lors de l’adoption en première lecture, il se dit que, au moment de la finalisation du projet en deuxième lecture doivent être exclus des biens et de l’industrie, auxquels seront soumis à des sanctions, dans le même temps doit être directement dit qu’il n’est pas imposé des interdictions sur les produits essentiels au sens large, les analogues qui ne sont pas fabriqués dans la fédération de RUSSIE ou analogues qui ne peuvent être obtenus dans d’autres pays. Il ne s’agit pas seulement sur les médicaments », a déclaré le député.