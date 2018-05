Dans la Douma d’etat ont déclaré que les russes de la diaspora à l’étranger ont besoin de plus de soutien

Membre du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Sergueï Цеков (à gauche) et le député de la Douma d’etat Paul Шперов

© Andrew Бекренев/TASS

La HAVANE, le 11 mai. /Corr. TASS André Бекренев/. Russes диаспорам à l’étranger, vous devez fournir un plus large soutien. Cette opinion a été exprimée jeudi, dans une interview avec TASS le député de la douma du parti LIBÉRAL-démocrate de Paul Шперов participant, en passant à la Havane de la conférence régionale des compatriotes russes vivant dans les pays de l’Amérique.

« Le soutien de la diaspora de la part de la Fédération de russie clairement insuffisante. Je crois qu’ici, on peut faire beaucoup plus », a déclaré l’interlocuteur de l’agence, membre du comité de la Douma pour les affaires de la CEI, de l’intégration eurasienne et les relations avec les compatriotes.

En passant dans la capitale cubaine d’une conférence organisée participent les dirigeants et les représentants des conseils de coordination des compatriotes de 18 pays de la région, y compris les états-UNIS, Canada, Argentine, Mexique, Chili, Venezuela. De la Russie sur le forum, en plus de Шперова, les bénéfices de membre du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Sergueï Цеков, les représentants du MAE, de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo, le gouvernement de Moscou, de Moscou à la maison de national.

Selon Шперова, pour lui la plus importante de la conférence, c’était d’entendre de première main sur les problèmes rencontrés par des compatriotes dans leur pays de résidence. « L’information est à nous à Moscou s’agit, nous l’analysons, mais le forum a la possibilité de communiquer personnellement avec nos compatriotes vivant dans les pays de l’hémisphère Occidental », a indiqué le député, soulignant que soulèvera donnés à la Havane le thème de la prochaine séance de son comité.

Formation en Russie

Шперов a souligné la nécessité d’élargir le programme de formation dans les universités de la fédération de RUSSIE, les citoyens étrangers et des compatriotes russes vivant à l’étranger. « Les russes de la diaspora doivent aider à moissonner les plus méritants des garçons et des filles pour la formation à la Russie », – a dit le député.

Selon lui, les jeunes gens qui ont fait des études en Russie, seront un appui solide dans la formation de l’objectif de l’image de la Fédération de russie dans le monde.

Dans le cadre des quotas du gouvernement de la fédération de RUSSIE chaque année pour les pays d’Amérique Latine, des états-UNIS et le Canada se distingue de l’ordre de 700 places d’admission dans les universités russes. Lors de cette fin avril 2018, a reçu plus de 3 milliers de demandes de formation.

Le forum à la Havane

La conférence des compatriotes vivant dans les pays de l’hémisphère Occidental, a lieu chaque année dans un pays d’Amérique Latine, des états-UNIS ou au Canada. Cuba la deuxième fois est devenue le lieu d’un tel événement. La précédente régionale de la rencontre s’est déroulée à la Havane en mai 2013.

Les participants discutent de sujets tels que rallier les russes de la diaspora, de renforcer les positions de la langue russe, la préservation de l’histoire russe et de la culture, le travail avec les jeunes.