Dans la Douma d’etat propose d’étendre la loi Dima Yakovlev

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Межфракционный projet, qui est proposé, dite loi Dima Yakovlev les personnes вмешивающихся dans les élections en Russie, ont effectué jeudi à Lundi. Cela a été annoncé aux journalistes le premier замруководителя de la faction « Russie Unie » Andrey Isaev.

« Un groupe de collègues, représentant toutes les quatre fractions, présentera un projet de loi dans la loi de 2012 sur l’application de sanctions à l’encontre de ceux qui violent les droits des citoyens de la Russie, – la loi Dima Yakovlev. Il ya une liste de ceux contre qui ces sanctions seront appliquées, cette liste sera complétée sur proposition des collègues au paragraphe sur ce que peuvent être attribués à ceux qui intervient dans les élections de la fédération de RUSSIE », – at-il dit.

Selon la politique, les amendements portent sur « l’évidence de l’intervention des organisations étrangères, les gens, même les institutions de l’état dans les élections de la fédération de RUSSIE ». Il a expliqué qu’il s’agit de « натаскивании tout à fait certains candidats, la fourniture d’un appui et d’autres plus durs formes d’intervention ».

« Nous espérons qu’il [projet de loi] рассмотрится rapidement », – a déclaré dans une conversation avec des journalistes, l’un des auteurs de l’initiative, russie unie, Victor Pinsky.

Dans la note explicative, une copie de laquelle il ya de TASS, il est rappelé que, afin d’éviter l’intervention étrangère dans les processus électoraux dans la fédération de RUSSIE par la loi « Sur les garanties fondamentales des droits électoraux… l’interdiction étrangers et les organisations internationales, les mouvements sociaux d’exercer des activités favorisant ou empêchant la nomination des candidats, listes de candidats, l’élection de candidats inscrits, la nomination de l’initiative du référendum et de l’organisation d’un référendum, l’obtention d’un certain résultat des élections, référendum, ainsi que de la participation à des campagnes électorales, campagnes du référendum ». Le projet de loi, qui déclenche la Pinsky et ses collègues, il est proposé d’établir que « l’activité étrangère ou une organisation non gouvernementale internationale peut être considérée comme indésirable sur le territoire de la fédération de RUSSIE en rapport avec la violation de ses spécifié de l’interdiction ».

La Loi Dima Yakovlev

Depuis le début de l’année 2013 est entré en vigueur la loi interdisant l’adoption d’enfants russes par des citoyens AMÉRICAINS. Ces mesures sont intégrées dans le russe en réponse à la soi-disant acte Magnitski, qu’il a obtenu le titre officieux de « loi Dima Yakovlev » à la mémoire de russe de l’enfant décédé dans une famille d’accueil aux états-UNIS. La loi interdit le transfert des enfants des citoyens de la fédération de RUSSIE sur l’adoption des américains. Il est également interdit de l’activité en Russie, les organes et organismes impliqués dans la sélection et le transfert à l’adoption d’enfants russes aux citoyens des états-UNIS.