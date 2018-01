Dans la galerie Tretiakov a déclaré que l’exposition Brioullov, a suscité un intérêt avant l’ouverture

MOSCOU, le 18 janvier. /TASS/. L’Exposition « Carl Brulov. Les portraits de la collection privée de Saint-Pétersbourg », qui s’ouvrira le 24 janvier à la galerie Tretiakov, provoque déjà de l’intérêt public. Ce sujet TASS a rapporté jeudi le commissaire de l’exposition Ludmila Marquina.

« Sur la façon de répondre au vernissage, le public, nos sponsors et mes musées collègues, on peut dire que l’exposition est déjà un grand intérêt. Ce n’est pas surprenant, le nom de Brioullov très connu. Il n’a pas de mauvaises ou secondaires et travaux », – a dit Marquina.

Elle a noté que la file d’attente à la galerie, qui peuvent se produire en raison de la popularité de l’exposition, de parler encore tôt. Selon elle, l’exposition sera disponible sur le total du billet, à la galerie Trétiakov.

« La salle dans laquelle se trouve l’exposition, un petit, tout le monde à prendre sera difficile. Mais nous nous voyons, je pense que nos services de quelque chose à venir « , a déclaré Marquina.

À ce jour, la galerie Tretiakov 52 le travail de ce grand artiste russe de la première moitié du XIXE siècle. Presque tous sont disponibles pour l’affichage dans l’exposition permanente, y compris plus de l’image historique de la « le Siège de Pskov » et le célèbre « Всадницу ».

À propos de l’exposition

L’exposition présentera à moscou le public avec huit œuvres Brioullov. Sept d’entre eux – à partir de la collection privée de Saint-Pétersbourg, et le « Portrait d’Aurora Карловны Демидовой » a été amené à Moscou de Konstantinovsky palais Стрельне. « En 1995, je suis allée derrière cette image sur la vente aux enchères pour acheter de la galerie Tretiakov. Mais cela ne me réussit pas. Enfin cette peinture est venue à Moscou, au moins comme « un client », a déclaré le commissaire de l’exposition.

Selon elle, jusqu’à la Konstantinovsky le palais de ce portrait a toujours été dans des mains privées. Pour la première fois, le public aura une occasion unique libre de se familiariser avec cette image c’est à la galerie Tretiakov.

L’exposition présentera également auteur de plusieurs répétitions de peintures Brioullov, déjà familiers aux visiteurs de « la Galerie ». Parmi eux – Autoportrait de l’artiste, qu’il a écrit au cours de sa maladie. « Ce chef-d’œuvre de la pendaison dans notre exposition permanente. Une variante de cette peinture à partir de la collection privée – droit d’auteur de la répétition, nous les publierons près pour le public pouvait les comparer », dit Marquina.

Une autre variation – « Portrait de la grande-duchesse Elena Pavlovna ». Similaire à la peinture Brioullov, acheté Третьяковым est également stockée dans la galerie. « Dans une réunion privée – droit d’auteur de la répétition d’un portrait sur lequel Elena Pavlovna dans d’autres vêtements et décoration », dit le conservateur.