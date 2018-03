Dans la galerie Tretiakov s’ouvre l’exposition « Vassili Verechtchaguine »

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. La galerie d’état Tretiakov ouvre dans l’environnement de l’exposition « Vassili Verechtchaguine », consacrée à la russe célèbre peintre. Elle durera jusqu’au 15 juillet, a annoncé à une conférence de presse à la veille de l’ouverture, le directeur général du musée Зельфира Трегулова.

Avec le recul, vous verrez plus de 500 œuvres: peinture, dessin, sculpture, photographie et des documents d’archives. La partie principale de l’exposition est constitué de la réunion de la galerie Tretiakov, à environ 100 pittoresques et 130 œuvres graphiques. Le spectacle sera complété par des travaux de du musée d’Etat Russe, ainsi qu’à partir des collections des musées de Novgorod, de Vologda, de Yaroslavl, Kazan, Ivanov, Serpukhov, Tcherepovets, Perm.

Comme l’a dit TASS, le directeur général du musée Зельфира Трегулова, la Cellule a été l’un des plus célèbres artistes russes du XIXE siècle.

« Si la vie était de 60 expositions personnelles, la première a eu lieu à Londres. Expositions personnelles avec grand succès ont eu lieu dans la plupart des capitales européennes », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Plusieurs entrées dans un musée

Трегулова a noté que les visiteurs seront exécutés 250 personnes toutes les 30 minutes. « La session commence toutes les 30 minutes, la durée de la session n’est pas limitée. Pouvez passer toute la journée, bien que cela crée pour nous des problèmes, nous ne pouvons pas permettre que dans la salle il y avait simultanément plus d’un certain nombre de personnes. Parce qu’il n’est pas sûr pour les recoupements et n’est pas sûr pour les œuvres artistiques – des changements des paramètres climatiques dans la salle », a déclaré Трегулова.

Pour cette raison, particulièrement pour la commodité des visiteurs, le musée organise plusieurs entrées dans le bâtiment de la Nouvelle Galerie de la date d’ouverture de l’exposition. L’une des entrées de la file d’attente pour acheter les billets à l’exposition, l’autre pour les visiteurs à l’avance ont acheté un billet à la billetterie ou en ligne. Une autre entrée sera conçu pour les personnes ayant un droit de passage extraordinaire, ainsi que pour les détenteurs de la carte d’un Ami de la Galerie. Cette carte est valable pendant un an, permet d’entrer dans n’importe quelle session et un certain nombre d’autres avantages et privilèges, a noté Трегулова.

À propos de la vie de l’artiste et l’exposition de la

Vassili Vassilievitch Vereshchagin (1842-1904) est un peintre russe, historien, explorateur, ethnologue, écrivain, philosophe, voyageur, un officier. L’exposition présente une vaste rétrospective de meilleures peintures et dessins des œuvres du maître.

Selon Трегуловой, la Cellule a été l’homme qui a tout le temps « a cherché à voir et à découvrir ce qui lui était inconnue et on ne sait » que s’explique par « un grand nombre de voyages qu’il a commis, et une énorme quantité de guerre, dans laquelle il a pris part ».

Les œuvres seront exposées les séries consacrées à ses méthodes et à des voyages: « Туркестанская », « Balkanique », « Indien », « Japonais » série », « la russie du Nord ». En suivant cette méthode d’exposition, les commissaires d’exposition prennent en compte le désir de l’artiste de conserver l’intégrité de chaque série et de l’indivisibilité de leur diffusion sur les salons. Le cycle de « la Trilogie des exécutions » et « l’autorité Palestinienne série » seront particulières les sections de l’exposition.

Dans ses voyages, Vereshchagin rassemblé la collection ethnographique, utilisés pour l’écriture de peintures. Pour créer une atmosphère particulière qui entourait l’artiste et de son travail, l’exposition sera complétée par des œuvres d’art décoratif, des photos, ainsi que des plaques et objets ethnographiques de ces domaines et pays, où il a travaillé de la Cellule.

En outre, dans les vitrines seront présentés des documents d’archives (lettres, documents, photos) et des livres publiés par l’artiste. Sur le salon, on suppose afficher plusieurs projets multimédias. Sera publié dans le catalogue de l’exposition, ainsi que plusieurs livres de la série « l’Artiste dans la galerie d’etat tretiakov », « Voyage de l’artiste », « album de famille » et le livre pour enfants « l’Appel de l’errance ».