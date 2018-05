MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Concert à l’occasion du centenaire de l’anniversaire du compositeur américain Leonard Bernstein lundi compléter le programme du XVIII du festival des arts « Черешневый de la forêt » dans la Grande salle du conservatoire de Moscou. Sur cela ont communiqu dans le service de presse de la revue.

« Le programme du concert a été conçue afin de montrer les différentes Bernstein-compositeur: Bernstein – créateur de la musique populaire et Bernstein sage et philosophe. Seront remplis de hits de la célèbre opérette « Candide », des comédies musicales « Licenciement dans la ville » et, bien sûr, « Вестсайдской l’histoire », ont souligné les organisateurs.

Ces œuvres accomplira académique de l’orchestre symphonique. Светланова sous la baguette du maestro de la Marque Мандарано des états-UNIS. En solo seront ses compatriotes: soprano Ashley Emerson, ténor Dominique Armstrong et le baryton Luis Orozco.

Leonard Bernstein (1918 – 1990) – auteur-compositeur, pianiste et chef d’orchestre, un vulgarisateur de la musique académique. Il est l’auteur de ballets, symphonies, des comédies musicales et autres œuvres de musique. Bernstein a enregistré le cycle complet des symphonies de Tchaïkovski, deux cycles complets symphonies de Beethoven, il est également le seul chef d’orchestre, qui a deux fois a réalisé le record du cycle complet des symphonies de Mahler.