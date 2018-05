Dans la Nouvelle Третьяковке, une exposition de travaux de Vadim Kosmacheva

MOSCOU, le 17 mai. /TASS/. L’exposition rétrospective « Vadim Космачев. Le souffle de la sculpture », où sera représenté environ 60 œuvres, s’ouvre dans une Nouvelle Третьяковке de la Crimée à l’Arbre à jeudi. Cela a été rapporté par le service de presse de la galerie.

« L’exposition sera ouverte du 17 mai au 19 août 2018. Dans sa composition plus de 60 œuvres: la sculpture, la peinture, le graphisme, la porcelaine », – dit dans le message. Les conservateurs de l’exposition ont Cyrille Lucioles, Anna Маполис (Moscou), Peter Nevers (Vienne).

Comme ils le disent dans la galerie, aujourd’hui, la créativité de l’artiste dans la même mesure appartient à la culture des trois pays – la Russie, l’Allemagne et l’Autriche, où Vadim Космачев déménagé en 1979. « Le projet international de l’assistant travaille en dehors des frontières des etats, démontre l’unité de l’espace d’art, continuera la tradition de la coopération culturelle de l’Autriche et de la Russie », – a noté dans le service de presse.

L’exposition se compose de deux parties: rétrospective et perspective, la divulgation de nouvelles opportunités pour le développement de la sculpture dans le monde moderne. Les invités de la Nouvelle Galerie verront objets en porcelaine, des reliefs en métal sur le bois – вантагрегаты, de la peinture, du graphisme, de l’intérieur de la sculpture, de la sculpture: des prototypes pour les espaces publics, les modèles de sculptures. Aussi le public pour la première fois montrent les mises en page originales fournies par l’artiste matériaux des photos et des archives vidéo, un film autrichien du photographe Andreas Вальдшютца.

« La créativité de Vadim Kosmacheva – c’est la découverte de l’histoire de la russie et le monde moderne de la sculpture. Son travail est encore à l’époque soviétique ont été une alternative à la traditionnelle monuments, des, dégustations lié à l’idéologie. Contemporaine de même de la créativité междисциплинарно et combine des pratiques différentes – l’esthétique industrielle du XXE siècle et de la bio-ingénierie, ce qui stimule les idées техноорганики dans la sculpture respirants formes », a déclaré Cyril Lucioles, commissaire de l’exposition, senior fellow à la galerie Tretiakov.

Vadim Космачев est né en 1938. Sculpteur, dessinateur et peintre, représentant russe à l’école d’art, adepte des idées de l’avant-garde russe. Dans МХПУ. S. G. Stroganoff, le sculpteur a repris l’expérience que les élèves de ces remarquables avant-gardistes comme Alexandre Rodtchenko, Alexandre Веснин, Vladimir Tatline, Ivan Melnikov et El Lissitzky, que dans le futur, dans une grande partie a recensé artistique position. Au fil des ans, l’artiste a créé plus de 40 sculptures à grande échelle pour les espaces publics de la Russie, de l’Allemagne, de l’Autriche et des états-UNIS.